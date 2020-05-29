Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.91
USD
26.85
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
29 мая 20, 13:51
Лиза Кудроу о воссоединении "Друзей"
Друзья
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Американская актриса Лиза Кудроу призналась, чего поклонникам ждать от воссоединения "Друзей".
С тех пор как стало известно, что актеры популярного ситкома "Друзья" спустя много лет после завершения шоу готовы воссоединиться в специальном эпизоде, фанаты не переставали гадать, когда же случится эта встреча. И Лиза Кудроу, сыгравшая Фиби Буффе, в интервью Entertainment Tonight призналась, что сама "не может дождаться, когда это произойдет".

Актриса заметила, что они долгие годы не собирались вшестером под взглядами других людей, да и вообще все вместе смогли собраться лишь однажды, когда выбрались на ужин.

"Могу только представлять, как это будет. Будет весело. Я имею в виду по-настоящему весело", - поделилась ожиданиями актриса. Также Кудроу рассказала, в какой момент у нее и других актеров шоу появилась мысль о воссоединении. Оказалось, на их решение сильно повлиял выпуск "Друзей" на Netflix, где ситком пользовался огромной популярностью.

Теперь "Друзей" можно будет смотреть в новом стриминговом сервисе HBO Max, правда, ознаменовать его запуск специальным эпизодом шоу, как это планировалось изначально, не удалось. Так что из-за пандемии коронавируса поклонникам придется дожидаться воссоединения Лизы, Дженнифер Энистон, Дэвида Швиммера, Мэттью Перри, Кортни Кокс и Мэтта ЛеБлана еще неопределенное время.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Информация о продолжении "Друзей" подтверждена
Запуск HBO Max пройдет без "Друзей"
"Мир дикого запада" получит четвертый сезон
Пять самых ожидаемых сериалов мая
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
"Еж Соник" получит продолжение
noimageГенри Кавилл может вернуться к роли Супермена
noimageДжеймс Ганн раскрыл сроки выхода "Стражей Галактики 3"
Лента новостей