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29 мая 20, 13:52
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Супермен
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Актер Генри Кавилл, который сейчас играет в сериале "Ведьмак", ведет переговоры со студией Warner Bros.
Актер Генри Кавилл может вернуться к роли Кларка Кента в киновселенной DC студии Warner Bros.

Как сообщает Variety, актер ведет переговоры о возвращении в киновселенную, хотя о запуске сиквела "Человека из стали" речь не идет. Журанлисты полагают, что Супермен может появиться в качестве камео в одном из грядущих фильмов DC. В частности - во второй части "Шазама", "Черном Адаме" или "Аквамене 2".

Кавилл исполнил роль Супермена в фильмах "Человек из стали", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Лига справедливости".

Ранее сообщалось, что режиссерская версия кинокомикса "Лига справедливости" от постановщика Зака Снайдера, о существовании которой несколько лет говорили фанаты, все же появится на экранах.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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