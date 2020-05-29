"Еж Соник" получит продолжение

Над сиквелом будет работать та же команда — фильм снимет Джефф Фаулер, а сценарий напишут Пэт Кейси и Джош Миллер.





Производство находится на ранней стадии, поэтому информации об актерском кастинге пока нет. Вероятно, к своим ролям вернутся актеры оригинальной картины.





Напомним, первая часть экранизации популярной видеоигры вышла в феврале 2020 года и собрала в мировом прокате чуть больше 300 миллионов долларов, установив рекорд по кассовым сборам за первый уикенд.





Изначально "Еж Соник" должен был выйти раньше, но после просмотра первого трейлера зрителей очень расстроил внешний вид главного героя. Из-за большого количества негативных комментариев в сети режиссер картины Джефф Фаулер принял решение изменить и доработать персонажа. Поэтому премьеру пришлось отложить.





По сюжету еж Соник попадает на Землю и находит лучшего друга Тома Вачовски. Вместе им придется защитить человечество от Доктора Роботника (Джим Керри), который хочет поймать Соника и использовать его силу для захвата мира.



