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Кино
Новости кино
1 июня 20, 10:51
Каннского фестиваля не будет, но будут каннские фильмы
Каннский кинофестиваль 2018
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Несмотря на то, что в этом году из-за пандемии коронавируса и карантина Каннский МКФ не состоится, организаторы смотра все равно объявят программу фильмов, сообщает Variety.
Полностью программа будет обнародована 3 июня. Но уже сейчас известно, что под грифом, вернее под знаком качества "Канны 2020" будут представлены такие картины, как "Французский диспетчер" Уэса Андерсона, "Еще по одной" датчанина Томаса Винтерберга и "Asa ga Kuru" японской постановщицы Наоми Кавасе.

Также в "программу" могут войти новые работы Франсуа Озона и тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула, обладателя "Золотой пальмовой ветви" 2010 за фильм "Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни".

Источник: https://kinoafisha.ua/
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