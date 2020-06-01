Каннского фестиваля не будет, но будут каннские фильмы

Полностью программа будет обнародована 3 июня. Но уже сейчас известно, что под грифом, вернее под знаком качества "Канны 2020" будут представлены такие картины, как "Французский диспетчер" Уэса Андерсона, "Еще по одной" датчанина Томаса Винтерберга и "Asa ga Kuru" японской постановщицы Наоми Кавасе.





Также в "программу" могут войти новые работы Франсуа Озона и тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула, обладателя "Золотой пальмовой ветви" 2010 за фильм "Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни".



