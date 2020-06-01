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1 июня 20, 10:54
Галь Гадот сыграет актрису и изобретательницу Хеди Ламарр
галь гадот
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Планируется, что сериал "Хеди Ламарр" будет состоять из восьми эпизодов.
Звезда фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот сыграет главную роль и выступит одним из продюсеров сериала, который будет посвящен знаменитой голливудской актрисе и изобретательнице Хеди Ламарр. Он выйдет на сервисе Apple TV+.

Как сообщает The Hollywood Reporter, изначально его планировал запустить в производство телеканал Showtime, но затем отказался.

Сценарий шоу подготовит Сара Трим, которая принимала участие в работе над такими проектами, как "Любовники" и "Карточный домик". Дети Хеди Ламарр будут консультировать авторов.



Сериал охватит несколько десятилетий из жизни Хеди Ламарр, от ее побега из Вены в Нью-Йорк и вклада в мировую науку до стремительного взлета и такого же падения кинокарьеры. Прославилась она не только своими актерскими работами, но и научными. Вместе со своим коллегой Джорджем Антейлом она запатентовала перед войной систему дистанционного управления торпедами. Ее работы в дальнейшем легли в основу таких важнейших изобретений, как Bluetooth.

О дате выхода не сообщается.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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