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1 июня 20, 11:00
Трейлер сериала "Перри Мейсон" (ВИДЕО)
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Канал HBO выпустил первый трейлер предстоящего сериала "Перри Мейсон".
HBO выпустил первый трейлер предстоящего сериала "Перри Мейсон". Роль исполнительного продюсера взял на себя Роберт Дауни-мл.

В главной роли снялся Мэттью Риз. Также в картине снимаются Джон Литгоу, Татьяна Маслани и Роберт Патрик.

Лента основана на книгах классика детективного жанра Эрла Гарднера, чьи романы уже неоднократно экранизировали ранее.

Действие развернется в 1932 году - пока США восстанавливаются после Великой депрессии, Лос-Анджелес процветает, говорится в синопсисе картины. В центре сюжета оказывается легендарный адвокат Перри Мейсон (Мэттью Риз). Ему необходимо раскрыть дело о похищении ребенка, которое оказывается связанным с проблемами коррупции.

Сериал состоит из 8 эпизодов, премьера "Перри Мейсона" намечена на 21 июня.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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