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3 августа 20, 19:30
Новый сезон сериала "Фарго" обзавелся тизером (Видео)
Фарго
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Канал FX выпустил новый тизер четвертого сезона криминального сериала "Фарго".
Ролик под названием "Большая рыба" опубликовали на Youtube-канала.

Новая часть криминального сериала-антологии в жанре черной трагикомедии расскажет о становлении мафиозного клана в американском Канзас-сити в 1950 годы и его соперничестве с еще одной группировкой. Главную роль в четвертом сезоне исполнит комик Крис Рок. Кроме него к касту присоединились Джейсон Шварцман, Тимоти Олифант, Бен Уишоу и другие.

Впрочем, в новом тизере нет даты премьеры четвертого сезона. Сообщается лишь, что шоу выйдет вскоре на канале FX и стриминге Hulu.


Напомним, из-за пандемии коронавируса авторы сериала не успели завершить работу над финальными двумя эпизодами "Фарго", поэтому премьеру шоу пришлось отложить. Таким образом сериал не сможет в этом году претендовать на премию "Эмми" – по условиям награды телеканалы должны выпустить не мене трех-четырех эпизодов до 31 мая текущего года.

источник: https://telegraf.com.ua/
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