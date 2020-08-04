Новый сезон сериала "Фарго" обзавелся тизером (Видео)

Ролик под названием "Большая рыба" опубликовали на Youtube-канала.





Новая часть криминального сериала-антологии в жанре черной трагикомедии расскажет о становлении мафиозного клана в американском Канзас-сити в 1950 годы и его соперничестве с еще одной группировкой. Главную роль в четвертом сезоне исполнит комик Крис Рок. Кроме него к касту присоединились Джейсон Шварцман, Тимоти Олифант, Бен Уишоу и другие.





Впрочем, в новом тизере нет даты премьеры четвертого сезона. Сообщается лишь, что шоу выйдет вскоре на канале FX и стриминге Hulu.





Напомним, из-за пандемии коронавируса авторы сериала не успели завершить работу над финальными двумя эпизодами "Фарго", поэтому премьеру шоу пришлось отложить. Таким образом сериал не сможет в этом году претендовать на премию "Эмми" – по условиям награды телеканалы должны выпустить не мене трех-четырех эпизодов до 31 мая текущего года.





