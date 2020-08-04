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3 августа 20, 19:37
Появился трейлер фильма "Честный вор" с Лиамом Нисоном.ВИДЕО
Лиам Нисон
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Премьера "Честного вора" намечена на 8 октября 2020 года.
В центре сюжета ленты оказывается профессиональный вор Том Картер (Лиам Нисон), который украл 9 млн долларов из банков разных городов. 

Однако герой влюбляется в женщину по имени Энни (Кейт Уолш) и решает изменить свою жизнь. 

Том собирается разобраться со своим темным прошлым и отдать награбленные деньги. Однако два агента ФБР (Джай Кортни и Энтони Рамос) договариваются подставить мужчину и забрать все миллионы себе.


Источник: telegraf.com.ua/
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