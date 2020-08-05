Лучшая анимация:фестиваль LINOLEUM представил трейлер. Видео

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.





В состав жюри украинского конкурса вошли Александр Бубнов, Евгений Бойцов и Егор Олесов. В этом году в национальную категорию отобрано 13 фильмов.





Кроме украинской программы, фестиваль определит лучших в международном конкурсе и среди фильмов коммерческой анимации. Международную программу будут судить украинский режиссер Никита Лыськов, а также Тюнде Фолленбрук из Ниделандов и эстонец Сандер Йоон. Эта категория стала наиболее численной по количеству фильмов-участников – 44 анимации.





В конкурс коммерческой анимации войдут лучшие рекламные ролики, трейлеры и клипы (всего 27 фильмов). Победителя в этой категории будут выбирать Бритт Райс, Герта Зело и Александр Трегуб.



