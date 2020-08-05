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5 августа 20, 11:30
Лучшая анимация:фестиваль LINOLEUM представил трейлер. Видео
Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
В состав жюри украинского конкурса вошли Александр Бубнов, Евгений Бойцов и Егор Олесов. В этом году в национальную категорию отобрано 13 фильмов.
Кроме украинской программы, фестиваль определит лучших в международном конкурсе и среди фильмов коммерческой анимации. Международную программу будут судить украинский режиссер Никита Лыськов, а также Тюнде Фолленбрук из Ниделандов и эстонец Сандер Йоон. Эта категория стала наиболее численной по количеству фильмов-участников – 44 анимации.
В конкурс коммерческой анимации войдут лучшие рекламные ролики, трейлеры и клипы (всего 27 фильмов). Победителя в этой категории будут выбирать Бритт Райс, Герта Зело и Александр Трегуб.
Все конкурсные показы тематически объединены темой LINOLEUM этого года – "Стать человеком". Именно этот лейтмотив заложен в трейлер фестиваля, созданном режиссером, аниматором, художником и членом жюри фестиваля Никитой Лыськовым. Музыку для трейлера написав МС Брехунець.
Напомним, LINOLEUM в этом году пройдет со 2 по 6 сентября. Из-за пандемии коронавируса его показы будут проводиться онлайн.
Источник: https://telegraf.com.ua/