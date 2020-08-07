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6 августа 20, 18:42
Вышел новый тизер шпионского триллера Агент Ева. Видео
Появился новый трейлер шпионской ленты Агент Ева. Дублированный ролик появился на YouTube-канале Вольга Україна.
В новом тизере детальнее рассказывается история спецагента Евы. Одним из боссов организации, на которую она работает восемь лет, объявляет на нее охоту. Злодея играет Колин Фаррелл.
Вербовщик и учитель Евы Дюк, в исполнении Джона Малковича, не может помочь девушке. Еве приходится выживать, убегая от своих бывших коллег.
Режиссером ленты стал автор Девушки в поезде - Тейт Тейлор. На украинский экранах картина должна появиться 13 августа 2020 года.
Первый полноценный трейлер шпионской ленты Агент Ева появился в сети в конце июня 2020 года. Также сообщалось, что вышел трейлер Воспитанных волками Ридли Скотта.