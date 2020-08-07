Вышел новый тизер шпионского триллера Агент Ева. Видео

Появился новый трейлер шпионской ленты Агент Ева. Дублированный ролик появился на YouTube-канале Вольга Україна.

В новом тизере детальнее рассказывается история спецагента Евы. Одним из боссов организации, на которую она работает восемь лет, объявляет на нее охоту. Злодея играет Колин Фаррелл.

Вербовщик и учитель Евы Дюк, в исполнении Джона Малковича, не может помочь девушке. Еве приходится выживать, убегая от своих бывших коллег.



