Где и когда в Киеве можно будет встретить Жан-Клод Ван Дамма

Соответствующее распоряжение опубликовала Киевская городская государственная администрация.

Движение на время съемок будут ограничивать или перекрывать полностью.

14 августа с 05:00 до 21:00:

на улице Константиновской (в квартале от ул. Заводской до ул. Оленивской и от ул. Заводской до ул. Юрковского), с перекрытием указанной улицы.

17 августа по 05:00 до 18:00:

на улице Электриков (в квартале от ул. Заводской до переулка Электриков), с перекрытием указанной улицы.

17 августа по 14:00 до 21:30:

на улице Промышленной, 4 (под Южным мостом), с перекрытием указанной улицы.

18 августа с 05:00 до 14:00:

на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской).

25 августа с 05:00 до 21:00:

на улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкая до ул. Почайнинской), с перекрытием указанной улицы.

В общем снимать фильм в Киеве будут с 10 августа по 26 сентября, говорят в КГГА.

Что за фильм

31 июля в Минкульте сообщили, что Netflix впервые будет снимать свой фильм в Украине. Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне — «The Last Mercenary» («Последний наемник»).

По сюжету, бывший агент спецслужб, которого сыграет Ван Дамм, вынужден приехать в Париж. Его сына обвиняют в торговле оружием и наркотиками. Поскольку мужчина является политиком, в фильме раскроют интриги, которые происходят на государственном уровне. Кроме этого, лента получится комедийной, ведь главные герои будут попадать в курьезные ситуации в погоне за правдой.





Это чрезвычайно увлекательный проект, который позволяет мне поработать в новом жанре. Я всегда был фанатом Жан-Поля Бельмондо и надеюсь по-своему воспринимать такие боевики. Сценарий сочетает все эти элементы очень удачно: прекрасная история с эмоциями, обилием экшна и юмора,

– поделился Жан-Клод Ван Дамм.













Жан-Клод Ван Дамм в Украине / Фото Facebook / @ОлександрТкаченко





Львиная доля съемок пройдет в Киеве, еще часть — в Париже.

По сюжету события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров — Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов.

За работу ответственные международная кинокомпания Apple Tree и отечественные Star Media.

Съемки уже стартовали и продлятся до осени. Продюсеры — Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер — Дэвид Шарон, оператор-постановщик — Тьерри Арбогаст.