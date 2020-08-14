"Последний наемник" в Киеве. Где увидеть Жан-Клод Ван Дамма

В августе в Киеве стриминговий сервис Netflix будет снимать свой фильм «The Last Mercenary» («Последний наемник») с Жан-Клод Ван Даммом в главной роли. Из-за этого в городе будут перекрывать часть улиц. Рассказываем какие.
Соответствующее распоряжение опубликовала Киевская городская государственная администрация.
Движение на время съемок будут ограничивать или перекрывать полностью.
14 августа с 05:00 до 21:00:
- на улице Константиновской (в квартале от ул. Заводской до ул. Оленивской и от ул. Заводской до ул. Юрковского), с перекрытием указанной улицы.
17 августа по 05:00 до 18:00:
- на улице Электриков (в квартале от ул. Заводской до переулка Электриков), с перекрытием указанной улицы.
17 августа по 14:00 до 21:30:
- на улице Промышленной, 4 (под Южным мостом), с перекрытием указанной улицы.
18 августа с 05:00 до 14:00:
- на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской).
25 августа с 05:00 до 21:00:
- на улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкая до ул. Почайнинской), с перекрытием указанной улицы.
В общем снимать фильм в Киеве будут с 10 августа по 26 сентября, говорят в КГГА.
Что за фильм
31 июля в Минкульте сообщили, что Netflix впервые будет снимать свой фильм в Украине. Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне — «The Last Mercenary» («Последний наемник»).
По сюжету события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров — Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов.
За работу ответственные международная кинокомпания Apple Tree и отечественные Star Media.
Съемки уже стартовали и продлятся до осени. Продюсеры — Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер — Дэвид Шарон, оператор-постановщик — Тьерри Арбогаст.
Netflix — американская компания, которая производит фильмы и сериалы и продает доступ к ним почти по всему миру (в том числе и в Украине). По состоянию на апрель 2020 года, в мире было более 180 млн подписчиков сервиса. С 2013 года компания создает собственный контент.