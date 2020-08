"Знято в Україні" представляє ТОП-15 промокампаній. ВІДЕО

У серії публікацій розповідаємо про те, як велася кожна промокампанія, на що робили ставку і якими були результати. Уявляємо кейс промокампанії "Кріпосна", яку вів департамент маркетингу телеканалу СТБ, дистрибуційна історія — FILM.UA Distribution.

"Кріпосна"



Костюмована драма, 1 сезон — 24 серії, 2 сезон — 24 серії

Виробництво: StarLight Films, FILM.UA

Показ: 1 сезон — 25 лютого 2019, 2 сезон — 2 вересня 2019, СТБ

Хто розробляв і вів промокампанію: Департамент маркетингу телеканалу СТБ, дистрибуційна історія — FILM.UA Distribution.

Опис проєкту та ідея

"Кріпосна" — багатосерійна історична костюмована драма спільного виробництва StarLight Films і FILM.UA. Зйомки розпочалися влітку 2017 року, тривали більше року, одразу було знято 48 серій. Перший сезон із 24 серій виходив в ефір СТБ з 25 лютого по 14 березня 2019 року, другий сезон із 24 серій стартував 2 вересня.

13 місяців, 246 змін, 2065 сцен — саме стільки часу знадобилося для створення костюмованої драми. Події в серіалі зачіпають всі пори року, тому знімали нон-стоп. Найхолодніша зйомка була при температурі -27, а найспекотніша +34.



Близько 100 актрис пробувалися на роль головної героїні Катерини — її зіграла Катерина Ковальчук, яка має досвід роботи в США. 80 актрис пробувалися на роль актриси ніжинскького театру Лариси — в результаті роль отримала Наталка Денисенко. Всього в серіалі — 736 персонажів. З них 170 ключових героїв і 20 головних. Через кастинг пройшли близько 1000 акторів.

Під час зйомок було задіяно 496 об'єктів по всій Україні, серед них безліч історичних українських місць: Києво-Печерська лавра, Шоколадний будиночок, особняк Уварових, садиба Чечеля в Самчиках, музей Пирогова у Вінниці, музей під відкритим небом в Переяслав-Хмельницькому, особняк Якова Полякова, замок Вишневецьких, Житомирська обласна філармонія, палацово-парковий комплекс "Качанівка" та інші. Майже всі вони являли собою Чернігівську губернію 19 століття.

Близько 200 нарядів відшили 3 столичних ател"є і приблизно ще 200 було взято в оренду в Чехії на кіностудії Баррандов. 10-12 метрів тканини йшло на виготовлення однієї сукні. Середня вага жіночого вбрання з криноліном і корсетом — 6 кг.

Серіал став лідером серед усіх телеканалів і кращим продуктом в історії СТБ. Протягом двох сезонів "Кріпосна" щодня очолювала ТОП-20 кращих телепрограм, нарощувала показники, утримувала перше місце в слоті, а відрив від найближчого конкурента склав більше 50%.

Історію забороненого кохання і боротьби за свободу кріпосної дівчини Катерини подивилися понад 22,6 млн глядачів (70% жителів країни).

На іноземних територіях серіал виходить під назвою Love in Chains.

Костюмовану драму було презентовано на всіх найпрестижніших і відомих кіноринках Європи і світу, а на деяких — MIPTV, MIPCOM — навіть неодноразово.

Для міжнародної дистрибуції було створено 2 міжнародних постери і 2 трейлери:

Про новий український продукт писали європейські ЗМІ. Усього вийшло 17 публікацій на відомих ресурсах (www.c21media.net, Prensario та ін.)

Першою із зарубіжних країн "Кріпосну" побачила Польща — влітку минулого року серіал вийшов на телеканалі TVP1 під назвою Zniewolona. Польські телеглядачі назвали "Кріпосну" української "Грою престолів". Два сезони йшли на TVP1 з рекордними показниками, серіал став у Польщі кращим серіалом місяця, а TVP1 очолив ТОП рейтингів.

Виконавці головних ролей відвідали Польщу на запрошення Польської суспільної телекомпанії TVP.

Насправді костюмована драма "Кріпосна" встановили в Польщі декілька телерекордів, ставши улюбленим проєктом глядачів літа 2019 року.

Директор серіального виробництва суспільного телеканалу TVP1 Мачей Музычук:

"З "Кріпосною" ми зробили так, як ніколи не роблять в телевізійному бізнесі. Ми купили серіал, побачивши лише проморолики до нього, а не весь продукт. І не помилились. Ми отримали неймовірний продукт, який полюбив польський глядач".

В жовтні 2019 на головному європейському ринку телеконтенту — MIPCOM-2019 новий постер "Кріпосної" прикрасив пале.

Серіал уже побачили в Литві (LNK), Казахстані (Channel 7), Росії (Росія 1) та Білорусі.

Навесні 2020 року європейські глядачі знов продемонстрували інтерес до долі української дівчини Катерини. І драму "Кріпосна" придбала ціла низка країн Європи і світу!

Права на показ "Кріпосної" також були продані до Японії (A.K Compamy), Чехії (Prima TV), Словаччини, Угорщини, Болгарії (BNT), Латвії, Естонії, Грузії, територіях Латинської Америки та країн колишньої Югославії.

Крім того, обидва сезони доступні на одній з найбільших онлайн платформ — Amazon Prime. Перші 24 епізоди з"явилися на сервісі у вересні 2019 року і відразу ж дуже зацікавили глядачів та отримали велику кількість прихильників і схвальних відгуків. А друга частина серіалу уже доступна на платформі у форматах TVOD і EST.

"Кріпосна" стала першою українською багатосерійною драмою, яку придбав іспанський телеканал, прем"єра відбудеться на каналі Divinity.

У травні 2019-го промо "Кріпосної" вийшло у фінал світового конкурсу PromaxBDA в номінації Dramatic Program Campaign разом зі світовими хітами "Розповідь служниці" (Globoplay, телеканал HULU), "Геній" (National Geographic), "Золоте життя" (HBO Europe) та ін.

Ukrainian Design: The Very besy of — 2019. Best of TV Program/Film Promo — Campaign. Best of Title Design & Motion Graphics of Film/Series.

Наразі триває підготовка до зйомок третього сезону. Прем'єра запланована на 2021 рік.

Поліна Толмачова, маркетинг-директор FILM.UA:

"Величезний європейський успіх костюмованої драми "Кріпосна" став для нас переламним, знаковим моментом. Ми відчули свого глядача і зрозуміли, що наші українські історії можуть бути цікаві всьому світу. Наша Катерина вразила Європу, і це ще тільки початок!"