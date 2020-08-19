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19 августа 20, 09:10
Первый трейлер фантастического сериала Utopia / «Утопия»
Утопия
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В 2013-2014 годах британцы выпустили интересный фантастический сериал Utopia / «Утопия» о группе людей, в руки которых попал одноименный комикс со сверхважной для человечества информацией.

Помимо поиска ответов на загадки, скрытые в работе, единомышленники вынуждены скрываться от секретной правительственной организации.

Американцы захотели снять адаптацию данного сериала для собственного рынка, но первая попытка от HBO так и не пошла в производство, а вот версию от Amazon можно будет увидеть уже 25 сентября 2020 года.



Адаптировала британский сериал под рынок США писательница Гиллиан Флинн, известная по произведениям «Острые предметы» / Sharp Objects (2006) и «Исчезнувшая» / Gone Girl (2012), оба из которых были весьма успешно экранизированы. В главных ролях снялись Саша Лейн («Хеллбой»), Рэйн Уилсон («Офис»), Дэн Берд («Город хищниц»), Джон Кьюсак («Пули над Бродвеем»), Джессика Рот («Счастливого дня смерти») и другие.

Первый сезон Utopia / «Утопия» будет состоять всего из восьми серий, решение о продолжении будет приниматься на основе результатов показа дебютных серий.
ITC.ua
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