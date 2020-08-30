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29 августа 20, 17:04
Представлен первый трейлер хоррора "Идем играть". Видео
Кинокомпания Focus Features выпустила трейлер и постер предстоящего хоррора "Идем играть" от режиссера и сценариста Джейкоба Чейза.
По сюжету фильма, мальчик по имени Оливер должен вступить в жестокое противостояние с монстром по имени Ларри, который проявляет активность через сенсорный экран любого электронного устройства.
В главных ролях сыграли американские актеры Эжи Робертсон, Гиллиан Джейкобс и Джон Галлахер-младший.Борьба с миром, где доминируют мужчины: Netflix показал первый тизер мини-сериала "Ферзевый гамбит" (Видео)
Премьера картины намечена на 30 октября.