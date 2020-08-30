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29 августа 20, 17:04
Представлен первый трейлер хоррора "Идем играть". Видео
Идем играть
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Focus Features показала первый трейлер, а также постер к новому фильму ужасов под названием "Идем играть".

Кинокомпания Focus Features выпустила трейлер и постер предстоящего хоррора "Идем играть" от режиссера и сценариста Джейкоба Чейза.

По сюжету фильма, мальчик по имени Оливер должен вступить в жестокое противостояние с монстром по имени Ларри, который проявляет активность через сенсорный экран любого электронного устройства.

В главных ролях сыграли американские актеры Эжи Робертсон, Гиллиан Джейкобс и Джон Галлахер-младший.

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Премьера картины намечена на 30 октября.
telegraf.com.ua
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