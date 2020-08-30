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29 августа 20, 17:52
Звезда фильма "Черная пантера" умер от рака. Видео
Чедвик Боузман
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Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в Черная пантера, а также снявшийся в десятке других фильмов, умер от рака.

В США скончался актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в фильме Черная пантера. Он умер от рака в возрасте 43 лет, сообщается в Twitter-аккаунте актера.

"Настоящий боец, Чедвик перенес все это и подарил множество фильмов, которые вы полюбили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у Боузмана был диагностирован рак толстой кишки четыре года назад. Он умер в своем доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в окружении семьи.

На смерть актера отреагировали в киностудии Marvel, в фильмах которой Боузман принимал активное участие.

"Наши сердца разбиты, и наши мысли с семьей Чедвика Боузмана. Твое наследие будет жить вечно. Покойся с миром", — говорится в сообщении киностудии, опубликованном в Instagram.
Korrespondent
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