Звезда фильма "Черная пантера" умер от рака. Видео

В США скончался актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в фильме Черная пантера. Он умер от рака в возрасте 43 лет, сообщается в Twitter-аккаунте актера.

"Настоящий боец, Чедвик перенес все это и подарил множество фильмов, которые вы полюбили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у Боузмана был диагностирован рак толстой кишки четыре года назад. Он умер в своем доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в окружении семьи.

На смерть актера отреагировали в киностудии Marvel, в фильмах которой Боузман принимал активное участие.

"Наши сердца разбиты, и наши мысли с семьей Чедвика Боузмана. Твое наследие будет жить вечно. Покойся с миром", — говорится в сообщении киностудии, опубликованном в Instagram.