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Кино
Новости кино
1 сентября 20, 16:01
Рокки 4: Сталлоне раскрыл дату выхода режиссерской версии
Рокки 4
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Звезда Голливуда рассказал о том, когда режиссерская версия четвертой части ленты Рокки 4 выйдет на экраны.
Произойдет это совсем скоро и ровно через 35 лет после премьеры первого фильма.

Американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне объявил дату выхода режиссерской версии фильма Рокки 4. Знаменитость назвал эпизод "правильной версией", пишет Hollywood Reporter.

Так, по словам Сталлоне, режиссерская версия четвертой части культовой саги фильмов про Рокки выйдет 27 ноября.

Выход приурочен к 35-му юбилею первой части фильмов про боксера Рокки Бальбоа.

В картине 1985 года герой Сталлоне встретился на ринге с советским бойцом Иваном Драго. Его сыграл Дольф Лундгрен.

Добавим, что при производственном бюджете в 30 миллионов долларов Рокки 4 заработал в мировом прокате 300 миллионов, став самой успешной частью франшизы.

Как сообщалось ранее, о начавшейся работе над режиссерской версией Рокки 4 Сталлоне рассказал в июле этого года.
Korrespondent
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