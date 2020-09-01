Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.09
USD
27.60
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
1 сентября 20, 16:06
Появились новые кадры из фильма Дюна. ФОТО
Дюна
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Кадры сделаны во время съемок ленты в пустыне Вади-Рам. Режиссер картины максимально избегал работы с зеленым экраном.

В сети появились новые кадры фильма Дюна. Кадры опубликовало издание Empire.

На снимках появились исполняющие главные роли актеры в своих сценических образах. На кадрах запечатлены Тимоти Шаламе, Зендаи, Оскар Айзек, Джош Бролин и Джейсон Момоа.

Режиссером ленты стал Дени Вильнев. Снимки сделаны во время работы команды в пустыне Вади-Рам. По словам одного из главных актеров ленты Тимоти Шаламе, съемки в пустыне произвели на всех огромное впечатление.

Режиссер максимально уникает работы с зелеными экранами. Актеры отметили, что это делает процесс создания ленты еще более реалистичной.




В центре сюжета фильма, снятого по книге Фрэнка Герьерта оказывается юноша Поль Атрейдес. Он находится на пустынной планете, где мародерствуют огромные песчаные черви.
Korrespondent
Ещё по теме:
Кинокомпания Paramount потеряла права на "Дюну"
“Драйв”: новые кадры и постеры (ФОТО)
Оскар Айзек сыграет главную роль у братьев Коэнов
Оскар Айзек соблазнит Элизабет Олсен в "Терезе Ракен"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На кинофестивале в Лондоне украинский фильм взял награду
noimageРокки 4: Сталлоне раскрыл дату выхода режиссерской версии
Лента новостей