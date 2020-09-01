Появились новые кадры из фильма Дюна. ФОТО

В сети появились новые кадры фильма Дюна. Кадры опубликовало издание Empire.

На снимках появились исполняющие главные роли актеры в своих сценических образах. На кадрах запечатлены Тимоти Шаламе, Зендаи, Оскар Айзек, Джош Бролин и Джейсон Момоа.

Режиссером ленты стал Дени Вильнев. Снимки сделаны во время работы команды в пустыне Вади-Рам. По словам одного из главных актеров ленты Тимоти Шаламе, съемки в пустыне произвели на всех огромное впечатление.

Режиссер максимально уникает работы с зелеными экранами. Актеры отметили, что это делает процесс создания ленты еще более реалистичной.













В центре сюжета фильма, снятого по книге Фрэнка Герьерта оказывается юноша Поль Атрейдес. Он находится на пустынной планете, где мародерствуют огромные песчаные черви.

