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Кино
Новости кино
1 сентября 20, 18:27
На кинофестивале в Лондоне украинский фильм взял награду
Наследие лжи
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Снятый в Киеве триллер стал Лучшим британским художественным фильмом на кинофестивале MiraBan UK Film Awards.
Снятый в Киеве триллер стал Лучшим британским художественным фильмом на кинофестивале MiraBan UK Film Awards.

Украино-британский триллер Наследие лжи режиссера Андриана Бола на кинофестивале в Лондоне получил престижную награду. Он стал лучшим британским художественным фильмом, сообщается на сайте кинофестиваля MiraBan UK Film Awards.

Мероприятие прошло в столице Великобритании с 28 по 30 августа. Известно, что церемония награждения состоялась онлайн из-за пандемии коронавируса.

До этого триллер удостаивался наград в США и Германии.

Напомним, что снимали картину в Киеве. Главная роль досталась британскому актеру Скотту Эдкинсу, известному по ролям в киносерии Неоспоримый и фильме Неудержимые 2.

Напомним, что объявлены победители кинофестиваля Молодость.

Также сообщалось, что Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира.
 

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