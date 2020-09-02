Создатели "Игры престолов" снимут сериал для Netflix

Создатели Игры престолов Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс снимут для Netflix новый сериал. Об этом сообщает издание Deadline.

Для стримингового сервиса специалисты создадут шоу по мотивам фантастической трилогии китайского автора Лю Цысиня. Отмечается, что Netflix уже заключил со сценаристами контракт.

Над сценарием также будет работать Александр Ву. Продюсерами сериала станут Райан Джонсон и компания Брэда Питта Plan B. Сам автор книг выступит в качестве продюсера-консультанта.

Оригинальная трилогия состоит из книг под названиями Задача трех тел, Темный лес и Вечная жизнь Смерти. Данные произведения принесли Лю Цысиню мировую славу.

В книгах рассказывается о последствиях культурной революции в Китае, а также проекте по контакту с инопланетянами. Дата выхода и детали о сериале пока не сообщаются.

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