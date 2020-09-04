Премьера фильма "Номера" по пьесе Семцова выйдет в ноябре

Выход в широкий прокат фильма "Номера" по одноименной пьесе Олега Сенцова запланирован на 19 ноября 2020 года.

К анонсу выхода фильма его создатели эксклюзивно представили эпизод, в котором Девятый (Александр Бегма) и Седьмой (Евгений Черников) ведут короткий ночной диалог про перемены, к которым они стремятся.

Текст пьесы "Номера", которая лежит в основе фильма, был написан Олегом Сенцов еще до заключения, в 2011 году. В 2018 году был поставлен спектакль, над которым работали режиссер-постановщик Тамара Трунова и художник-постановщик Юрий Ларионов, известные своими работами как в Украине, так и за рубежом.

Над фильмом "Номера" работал тандем двух режиссеров - Олега Сенцова, который во время работы над фильмом находился в исправительной колонии, и Ахтема Сейтаблаева, который помогал воплощать замысел на съемочной площадке. Рабочий процесс Олег и Ахтем обсуждали в письмах, которых было больше сотни.



