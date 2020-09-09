В сети появились кадры второго сезона Мандалорца

Появились новые кадры второго сезона сериала Мандалорец. Эксклюзивные снимки опубликовало издание Entertainment Weekly.

Съемки второго сезона завершились еще в марте 2020 года. Сейчас шоу находится на завершающих стадиях постпродакшна. Новые эпизоды появятся на сервисе Disney+ 30.

На кадрах появились известные из первого сезона герои, и новые лица.

По сюжету сериала, охотник за головами Дин Джарин получает заказ найти "зеленое Дитя, обладающее Силой". Мандалорец находит юного Йоду и берет его под защиту.

























































Режиссерами второго сезона стали Роберт Родригес и Пейтон Рид. Также известно, что Disney уже продлил сериал на третий сезон.





Ранее сообщалось, что по сериалу Мандалорец создают книги. Также Корреспондент писал о том, что стала известна дата премьеры второго сезона Мандалорца.



