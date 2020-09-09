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9 сентября 20, 11:44
В сети появились кадры второго сезона Мандалорца
Мандалорц
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Кинокомпания Disney, работающая над сериалом Мандалорец, продлила шоу на третий сезон еще до выхода второго.

Появились новые кадры второго сезона сериала Мандалорец. Эксклюзивные снимки опубликовало издание Entertainment Weekly.

Съемки второго сезона завершились еще в марте 2020 года. Сейчас шоу находится на завершающих стадиях постпродакшна. Новые эпизоды появятся на сервисе Disney+ 30.

На кадрах появились известные из первого сезона герои, и новые лица.

По сюжету сериала, охотник за головами Дин Джарин получает заказ найти "зеленое Дитя, обладающее Силой". Мандалорец находит юного Йоду и берет его под защиту.















Режиссерами второго сезона стали Роберт Родригес и Пейтон Рид. Также известно, что Disney уже продлил сериал на третий сезон.

Ранее сообщалось, что по сериалу Мандалорец создают книги. Также Корреспондент писал о том, что стала известна дата премьеры второго сезона Мандалорца.
Korrespondent
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