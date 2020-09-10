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10 сентября 20, 10:08
Вышел первый трейлер фантастического фильм "Дюна". ВИДЕО
Дюна
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Фильм является второй экранизацией научно-фантастического романа американского писателя Фрэнка Герберта.

Вышел первый трейлер одного из самых ожидаемых фильмов 2020 года - "Дюна" режиссера Дени Вильнева. Лента является второй экранизацией научно-фантастического романа американского писателя Фрэнка Герберта. Первая была сделана в 1984 году Дэвидом Линчем. 

В кинотеатрах картина должна выйти в конце 2020 года. В ролях - Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Оскар Айзек, Джейсон Момоа.

Действие "Дюны" происходит в галактике далекого будущего под властью межзвездной империи, в которой феодальные семейства владеют целыми планетами. "Дюна" рассказывает историю молодого аристократа по имени Пол Атрейдес, чья семья получает в управление планету Арракис. В пустынях Арракиса добывают особое вещество — "пряность", необходимое для космических перелетов. После военного переворота Пол вынужден скрываться среди жителей пустынь — фрименов - и в итоге поднимает их на священную войну против империи. "Дюна" соединяет в себе черты научно-фантастического и философского романа, используя экзотические для американской фантастики 1960-х годов ближневосточные имена и образы для создания многослойного повествования, затрагивающего, среди прочего, темы политики, религии, технологии и экологии.
kp.ua
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