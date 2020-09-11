Скончалась звезда Игры престолов Дайана Ригг

Британская актриса Дайана Ригг умерла в возрасте 82 лет. Она боролась с онкологическим заболеванием, которое у нее диагностировали полгода назад, пишет BBC.

"Мы с огромной грустью сообщаем, что Дама Дайана Ригг мирно скончалась сегодня утром. Она была дома со своей семьей", - сообщил ее агент Саймон Бересфорд.

Дайана Ригг родилась в Великобритании в июле 1938 года.

Известность она получила в 1969 году после съемок фильма На секретной службе Ее Величества. В ленте она сыграла Трейси ди Винченцо - единственную девушку Бонда, на которой агент 007 женился.

Ригг также снималась в культовом британском сериале 60-х годов Мстители, рассказывающем о паре агентов, которым приходится распутывать невероятные преступления.

В 2013-2017 годах Ригг была задействована в сериале Игра престолов. Ей досталась роль Оленны Тирелл.

В 1988 году актриса была удостоена Ордена Британской империи, а в 1994 году она получила титул Дама-Командор.