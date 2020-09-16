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15 сентября 20, 20:32
Трейлер фильма "Не время умирать" с Рами Малеком (Видео)
Не время умирать
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Вышел новый трейлер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Ролик рассказывает нам о главном злодее картины - Сафине.

В начале месяца Universal уже представила трейлер "Не время умирать" - последнего фильма о Джеймсе Бонде с британским актером Дэниэлом Крейгом. Однако опубликовала еще один, посвященный антагонисту ленты. Роль антигероя исполнил голливудский актер Рами Малек ("Мистер Робот", "Богемская рапсодия").

По словам Малека, исполнившего роль антагониста, он попытался передать все безумие персонажа, который делает ужасные вещи, но при этом мнит себя героем.

"Он угроза не только для Бонда, но и для всего человечества", - описывает таинственного антагониста режиссер Кэри Фукунага.

По сюжету Бонд, роль которого исполнил британский актер Дэниел Крейг, покинул службу и отправился в отпуск на Ямайку. Но он вынужден будет прервать поездку ради решения мировых проблем.

Напомним, что в главных ролях также сыграли Леа Сейду, Ана де Армас и Рэйф Файнс.


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Музыку для фильма писал Ханс Циммер.

Фильм должен был выйти еще в апреле, но из-за пандемии релиз картины передвинули на 19 ноября.
telegraf.com.ua
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