Кинопремьеры недели. Видео

В прокате с 17 сентября фильм-катастрофа, он же семейная драма, реальная история о становлении британского музыкального менеджера в 80-е, и два попадания в прошлое: триллер об ужасах чернокожего рабства и временной петли и комедия о женщине среднего возраста, решившей вернуться в студенческие годы.







К нам летит комета - снова конец света Гренландия /Gleenland

Сюжет

Если вам в 2020 году не хватает разрушительных событий, то новый фильм-катастрофа именно для вас. На сей раз причина - не мировая пандемия, не землетрясение, не химическая угроза, а самая обычная комета. Была обычной, пока ее обломки не начали нестись и падать на Землю, разрушая все вокруг. Их так много, и они такие большие, что планете вот-вот наступит конец. Единственная надежда - укрыться в бункере в далекой Гренландии, но попасть туда могут лишь избранные.

По счастливой случайности среди этих избранных оказывается семья Джона и Элисон (Джерард Батлер и Морена Баккарин). До начала катастрофы они хотели развестись, так как уже не осталось ничего общего, кроме сына. Но падающая комета заставляет забыть о распрях - надо спасаться самим и спасать ребенка. Но мало получить разрешение на укрытие, надо туда еще добраться, когда вокруг бушует неимоверная паника, а человеческие законы перестают действовать и каждый сам за себя. И уже надо думать не о том, как добраться до спасительного самолета, а как выжить в этом бушующем пожаре.

Впечатления

В багаже режиссера Рика Романа Во уже есть пусть не фильмы-катастрофы, но попытки показать, как герою приходится выживать в нечеловечески опасных условиях ("Падение ангела" - кстати, также с Джерардом Батлером, "Выстрел в пустоту", "Стукач"). Вдобавок начинал он свою кинокарьеру как каскадер, так что зрелищные трюки ему близки. Но на самом деле взрывающиеся города, масштабные пожары и цунами, пылающее небо, с которого несутся огненные обломки кометы, огненный шар вместо военного самолета - все это, похоже, по задумке режиссера, лишь канва, чтобы показать восстановление семьи.

Конечно, наблюдать за тем, как восстанавливается разбитая о быт семейная лодка, куда интереснее во время зрелищного апокалипсиса, чем, скажем, во время самоизоляции. Поэтому "Гренландия" по жанру не столько фильм-катастрофа, сколько семейная драма.

А, и да – саму Гренландию нам почти не покажут.

Ролевые игры

Безусловно, имя Джерарда Батлера ("300 спартанцев", "Геошторм") служит неплохой заманухой. И актер не подкачал, хоть сыграл он не супергероя, спасающего мир, а самого обычного человека, отца семейства, который, столкнувшись с Армагеддоном, нашел в себе стойкость и мужество идти до конца ради спасения близких.

Морена Баккарин (главная героиня "Дедпула") получилась довольно органичной в роли и преданной жены, и любящей матери. Равно как не подкачал с актерской игрой и ее экранный сын в исполнении Роджера Дэйла Флойда (у мальчика за плечами уже несколько работ, в том числе и "Доктор Сон").

Небольшая, но пронзительная (я бы сказал, пафосная, но в Голливуде нельзя так шутить) роль у тестя Джона - Скотта Гленна ("Молчание ягнят").

Длительность: 01:59





Махинаторы/ Schemers Сюжет Начало 1980-х. Молодой и амбициозный Дэйв Маклин (Конор Бери) из городка Данди в Шотландии после футбольной травмы понимает, что спортивной карьере пришел конец. Попробовав себя в качестве организатора вечеринок, Дэйв решает, что это его судьба. Он уже видит себя в качестве крутого музыкального продюсера и для этого собирается устроить в своем городишке концерт - ни много ни мало - самих Iron Maiden. В помощь организатору приходят и друзья, и собственная мама. Вот только чтобы реализовать такой масштабный замысел, Дэйву приходится просить деньги у местных бандитов. Впечатления Реальная история из жизни режиссера фильма и соавтора сценария Дэйва Маклина, который в юности решился на подобную авантюру. Для него впоследствии все сложилось удачно, и он даже стал продюсером рок-группы Placebo. А вот приключения главного героя фильма уже напоминают криминальную комедию в духе "Большой куш" или "Карты, деньги, два ствола" Гая Ричи, хотя, к сожалению, ни по уровню драйва, ни по качеству шуток до них не дотягивают. Да и режиссер, ностальгируя по бурной молодости, главный упор сделал на том, чтобы показать себя любимого во всей красе, остальные персонажи (включая и знаменитую хард-рок-группу) выглядят чуть ли не фоном. Но если вы любите британский рок конца 70-х – начала 80-х, то это прекрасная возможность окунуться в атмосферу той эпохи. Продуманы не только саундтреки, но и одежда и прически персонажей, а съемки снимались все в том же захолустном Данди. В пользу картины также говорит то, что на Эдинбургском кинофестивале (это тоже в Шотландии) она получила приз зрительских симпатий. Ролевые игры Роли исполнили пока малоизвестные нам шотландские актеры. Для исполнителя главной роли - 28-летнего Конора Берри - "Махинаторы" и вовсе дебют. Также снимались Шон Коннор (сериал "Доверься мне"), Грант Роберт Килен, Тара Ли, Кит Кларк, Блэр Робертсон, Мингус Джонстон. Длительность: 01:31





Антебеллум/Antebellum Сюжет Антебеллум – (с латыни "до войны") – часто используемый термин в истории США, чтобы обозначить период до Гражданской войны. Именно в эти годы бесправная рабыня Иден учится выживать, подчиняясь прихотям жестокого хозяина (Эрик Ланж), терпеливо снося издевательства. Но когда насилия становится чересчур много, она вдруг просыпается… от звонка мобильного. И превращается в успешную писательницу Веронику Хенли, активистку, любящую жену и мать. Уже будучи Вероникой, героиня понимает, что попала в какую-то странную временную ловушку и одновременно существует и в современном мире, и на довоенном Юге. И необходимо раскрыть безумную тайну этой временной западни, пока не стало слишком поздно. Впечатление Неожиданно фильм, который должен был бы стать мегапопулярным на волне Black Lives Matter получил от кинокритиков, в том числе и афроамериканского происхождения, негативные отзывы. И вроде идея была неплоха - показать, что прошлое не ушло, и в современном мире мы то и дело сталкиваемся с расизмом. Но, очевидно, дебютантам в полнометражном кино - режиссерам и авторам сценария "Антебеллума" Джерарду Бушу и Кристоферу Ренцу просто не хватило мастерства, чтобы на выходе получить триллер, подобный "Прочь" Джордана Пила ("Оскар" за лучший сценарий). Мол, логики в происходящем мало, белые персонажи не настолько вызывают отвращение, как должны бы были, а кульминация и развязка несколько банальны. Более же лояльные критики считают, что создателям фильма вполне удалось в очередной раз разрушить миф об идеализируемом довоенном Юге – т.н. "рае на земле". Ролевые игры Во многом спасает картину работа певицы и актрисы Джанель Монэ ("Лунный свет") – ее персонажи получились глубокими и многранными. Длительность: 01:45





Былые привычки /I Used to Go Here





Сюжет Пока подруги успешно создают семью, 35-летняя Кейт (Джиллиан Джейкобс), у которой не очень-то ладится с любимым, издает свою первую книгу. Впрочем, книга продвигается плохо, и это еще один источник разочарований. Внезапно Кейт получает приглашение из своего бывшего вуза - от своего же бывшего преподавателя Давида, в которого она была влюблена (Джемейн Клемент), - выступить перед студентами. А затем и еще одно приглашение: остаться в качестве преподавателя. Для Кейт визит в альма-матер стал ностальгическим трипом в прошлое, она снова почувствовала себя студенткой в компании других учеников. И даже умудрилась закрутить роман со студентом. Эксцентричные студенты, комические перипетии и веселые приключения позволят Кейт и передохнуть от нынешних проблем, и, кто знает, изменить свое будущее. Впечатления Согласитесь, порой хочется вернуться в беззаботные студенческие годы и снова встретиться со своей бесшабашной жизнью. Пойдет ли нам это на пользу? Вопрос спорный. Но должно быть весело, и заодно можно будет вспомнить свои мечты и надежды. Собственно, об этом и ностальгическая комедия - о поиске себя в прошлом. Можно было бы поиронизировать, что режиссер Крис Сванберг - сама дама за 30, в разводе - вероятно, тоже была бы не против вернуться в прошлое, чтобы исправить ошибки. Но поскольку такое желание свойственно едва ли не каждому из нас, то лучше просто расслабиться за просмотром этого незатейливого фильма. Ролевые игры Сыгравшая Кейт Джиллиан Джейкобс больше известна как сериальная актриса - к слову, в "Сообществе" ей тоже довелось попасть в своеобразный студенческий кружок. Ее партнер - Джемейн Клемент - актер более опытный: "Реальные упыри", "Люди в черном 3". А большинство ролей исполнили молодые малоизвестные артисты. Длительность: 01:20