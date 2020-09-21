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20 сентября 20, 20:19
Назван актер, сыграющий нового Джеймса Бонда
Джеймс Бонд
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СМИ сообщили, кто станет следующим Джеймсом Бондом после Дэниела Крейга. Этот актер, якобы, уже блестяще прошел прослушивание летом.

Новым агентом 007 может стать голливудский актер Том Харди. Он сменит "на посту" британца Дэниела Крейга. Харди успешно прошел прослушивание еще в июне и его, якобы, уже утвердили на эту роль, пишет The Vulcan Reporter.

Фильм Не время умирать - пятая и последняя картина бондианы с участием Дэниела Крейга.

43-летний Харди станет седьмым актером, исполнявшим роль знаменитого шпиона после Шона Коннери, Джорджа Лазенби, Роджера Мура, Тимоти Далтона, Пирса Броснана и Дэниэла Крэйга.

Напомним, что с 1954 по 2015 год вышло 24 фильма об агенте 007.

Том Харди звезда фильмов Стюарт: Прошлая жизнь, Веном, Дюнкерк, Лицо со шрамом, Выживший, Острые козырьки.

Трейлер фильма "Не время умирать" с Рами Малеком (Видео)

Korrespondent
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