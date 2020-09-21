Названы победители телепремии "Эмми 2020"

В США 20 сентября прошла 72-я церемония "Эмми". Главную телевизионную премию США присудили лучшим телепрограммам года, вышедшим в прайм-тайм в период с 1 июня 2019 по 31 мая 2020 года.

Вручение состоялось в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, Калифорния. Ведущим был Джимми Киммел.

Среди гостей оказались Энтони Андерсон, Дженнифер Энистон, Джейсон Бейтман, Тай Баррелл, ЛаВерн Кокс, Америка Феррера, Морган Фриман, Илана Глейзер, Эбби Джейкобсон, Кен Джонг, Минди Калинг, Татьяна Маслани, Лин-Мануэль Миранда, Боб Ньюхарт, Д. -Ницца, Рэндалл Парк, Исса Рэй, Ру Пол, Джейсон Судейкис, Габриэль Юнион, Лена Вайтх, Джей Джей Ватт и Опра Уинфри.

Больше других наград забрали творения HBO (30) и Netflix (21). А в частности, телешоу "Хранители" получило 11 статуэток, а "Шиттс Крик" - девять.