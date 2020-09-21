Названы победители телепремии "Эмми 2020"

В США 20 сентября прошла 72-я церемония "Эмми". Главную телевизионную премию США присудили лучшим телепрограммам года, вышедшим в прайм-тайм в период с 1 июня 2019 по 31 мая 2020 года.
Вручение состоялось в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, Калифорния. Ведущим был Джимми Киммел.
Среди гостей оказались Энтони Андерсон, Дженнифер Энистон, Джейсон Бейтман, Тай Баррелл, ЛаВерн Кокс, Америка Феррера, Морган Фриман, Илана Глейзер, Эбби Джейкобсон, Кен Джонг, Минди Калинг, Татьяна Маслани, Лин-Мануэль Миранда, Боб Ньюхарт, Д. -Ницца, Рэндалл Парк, Исса Рэй, Ру Пол, Джейсон Судейкис, Габриэль Юнион, Лена Вайтх, Джей Джей Ватт и Опра Уинфри.
Больше других наград забрали творения HBO (30) и Netflix (21). А в частности, телешоу "Хранители" получило 11 статуэток, а "Шиттс Крик" - девять.Эмми 2020: список победителей
- Лучший драматический сериал - "Наследники"
- Лучший комедийный сериал - "Шиттс Крик"
- Лучшие актриса и лучший актер комедийного сериала - Кэтрин О'Хара и Юджин Леви ("Шиттс Крик")
- Лучшие актриса и лучший актер комедийного сериала драматического сериала - Зендая ("Эйфория") Джереми Стронг ("Наследники")
- Лучший сценарист драматического сериала - Джесси Армстронг ("Наследники", "Это не для слез")
- Лучшим актером второго плана и лучший сценарист комедийного сериала - Дэн Леви ("Счастливый конец" и "Шиттс Крик")
- Лучшая драматическая актриса второго плана - Джулия Гарнер ("Озарк")
- Лучший драматический актер второго плана - Билли Крудап ("Утреннее шоу")
- Лучшая комедийная актриса второго плана - Энни Мерфи ("Шиттс Крик")
- Лучшее ток-шоу - "События прошедшей недели с Джоном Оливером"
- Лучшая актриса эпизода - Реджина Кинг ("Хранители")
- Лучший актер эпизода - Марк Руффало ("Я знаю, что это правда")
- Лучшее шоу-состязание - "Королевские гонки Ру Пола"
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