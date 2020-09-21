Вышел первый трейлер сериала WandaVision

Компания Disney презентовала первый трейлер сериала WandaVision. Ролик появился на официальном YouTube-канале Marvel Entertainment.
В ролике появились главные герои Вижен и Ванда, которых сыграли Элизабет Олсон и Пол Беттани в лентах по комиксах Марвел. Сначала герои появляются на черно-белых кадрах в качестве участников старто телевизионного шоу.
Затем они понимают, что этот мир нереален и предстают в своих обычных супергеройских образах.
Выход сериала сериал перенесли с весны 2021 года, на более раннюю дату. Также сообщается, что события сериала WandaVision будут катализатором сюжета ко второй части Доктора Стрейнджа.
Шоу выйдет на Disney+, который официально пока не представлен в Украине.
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