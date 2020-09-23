Корабль SpaceX отправит в космос Тома Круза

В октябре 2021 голливудский актер Том Круз на корабле Сrew Dragon полетит на орбиту для съемок первого в истории человечества художественного фильма, снятого в космосе. Об этом сообщает Deadline.

Информация подтверждается в Twitter Space Shuttle Almanac, который опубликовал план миссий космических агентства на последующие годы.

Среди полетов – путешествие Тома Круза, режиссера Дага Лаймана, астронавта Майкла Эладио Лопес-Алегрии и еще одного пассажира, имя которого пока неизвестно.



