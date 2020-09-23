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23 сентября 20, 19:19
Корабль SpaceX отправит в космос Тома Круза
Том Круз
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Полет Тома Круза в космос запланирован на октябрь 2021 года

В октябре 2021 голливудский актер Том Круз на корабле Сrew Dragon полетит на орбиту для съемок первого в истории человечества художественного фильма, снятого в космосе. Об этом сообщает Deadline.

Информация подтверждается в Twitter Space Shuttle Almanac, который опубликовал план миссий космических агентства на последующие годы.

Среди полетов – путешествие Тома Круза, режиссера Дага Лаймана, астронавта Майкла Эладио Лопес-Алегрии и еще одного пассажира, имя которого пока неизвестно.

6 мая стало известно, что Круз с SpaceX и NASA работают над созданием первого в истории человечества боевика, снятого в космосе. Производственный бюджет картины оценивается в $200 млн, большую часть расходов возьмет на себя студия Universal. Дата релиза фильма и его название пока не названы.
liga.net
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