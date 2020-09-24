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24 сентября 20, 18:52
HBO готовит спин-офф к Гарри Поттеру
спин-офф к Гарри Поттеру
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Пока поклонники саги о мальчике со шрамом ждут выхода новой части "Фантастических зверей", стриминговый сервис НВО задумался о создании сериала о директоре школы чародейства и волшебства - профессоре Дамблдоре.

Будущий проект станет спин-оффом к истории о Гарри Поттере.

Действие нового сериала будет происходить задолго до рождения единственного выжившего мальчика, но уже после событий, которые разворачиваются во второй части "Фантастических тварей". Планируется, что приквел раскроет все тайны, произошедшие до появления Гарри.

Центральной фигурой сериала станет молодой Альбус Дамблдор, которого вероятней всего сыграет британский актер Джуд Лоу. Почему? Да потому, что у него уже есть опыт - он исполнил роль Дамблдора во второй части "Фантастических тварей".

Официального подтверждения от HBO еще нет,  но инсайдеры утверждают, что сериал уже находится в разработке.

Напомним, исполнитель главной роли, магозоолога Ньюта Скамандера, Эдди Редмэйн сообщил, что в Великобритании заново стартовали съемки третьей части "Фантастические твари и где они обитают".
telegraf.com.ua
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