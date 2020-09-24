Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.87
USD
28.24
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
24 сентября 20, 20:19
Украинский фильм номинирован на "Оскар". ВИДЕО
оскар
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Лента победила в отборе

Украинский фильм-драма "Атлдантида" номинировали на престижную премию "Оскар".

Об этом сообщил "Интрефакс-Украина".

Антиутопия одержала победу в рамках национального отбора на победу в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины.

Отмечается, что по сюжету ленты, в недалеком будущем солдат-ветеран Сергей застревает в непригодной для жизни Восточной Украине. Он страдает посттравматическим стрессовым расстройством и не может адаптироваться к новой жизни.

Ранее мы писали, что в Украине определили участников отбора на престижную кинопремию "Оскар".В национальном отборе принимали участие три фильма, и все они созданы при поддержке "Госкино".

В отборе принимают участие драма "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича, лирическая комедия "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича и документальная лента "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык. 
Podrobnosti
Ещё по теме:
"Земля голубая, будто апельсин" победила на Docudays UA-2020
5 сильных украинских фильмов, которые стоит посмотреть
Три украинских фильма, которые вы захотите посмотреть
MONATIK показал тизер фильма о себе (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
HBO готовит спин-офф к Гарри Поттеру
Лента новостей