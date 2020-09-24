Украинский фильм номинирован на "Оскар". ВИДЕО

Украинский фильм-драма "Атлдантида" номинировали на престижную премию "Оскар".

Об этом сообщил "Интрефакс-Украина".

Антиутопия одержала победу в рамках национального отбора на победу в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины.

Отмечается, что по сюжету ленты, в недалеком будущем солдат-ветеран Сергей застревает в непригодной для жизни Восточной Украине. Он страдает посттравматическим стрессовым расстройством и не может адаптироваться к новой жизни.

Ранее мы писали, что в Украине определили участников отбора на престижную кинопремию "Оскар".В национальном отборе принимали участие три фильма, и все они созданы при поддержке "Госкино".

В отборе принимают участие драма "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича, лирическая комедия "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича и документальная лента "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык.