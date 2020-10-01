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1 октября 20, 15:49
Вышел тизер-трейлер продолжения «Бората»
Борат
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Буквально вчера мы узнали, что продолжение «Бората» выйдет в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video в конце октября, а сегодня Amazon выложила короткий тизер с первыми кадрами из фильма, а заодно подтвердила дату выхода — 23 октября.

Также появились официальный постер фильма (заглавное изображение).

Судя по тем нескольким кадрам, которые показали в тизере, по стилю съемок и формату подачи  новая часть «Бората» повторяет оригинальную ленту, вышедшую в 2006 году. Только теперь герой Саши Барона Коэна — знаменитость. И на улицах США его узнают обычные прохожие, и лишнее внимание, персонажу Коэна не очень нравится. Как и предполагалось, коронавирусную тему создатели тоже не обошли стороной —  в одной из сцен на видео Саша Барон Коэн в образе Бората сражается с коронавирусом с помощью сковородки.

Накануне создатели фильма опубликовали короткий сатирический ролик в поддержку Дональда Трампа, где нынешнего президента США называют «защитником женщин», «героем войны» и любимцем темнокожих (там сказано, что «темнокожие любят его настолько сильно, что преклоняют колено»).
ITC.ua
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