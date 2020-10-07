В сети показали новый образ главной героини "Ведьмака"

В сети появились первые изображения одной из главных героинь сериала Ведьмак Цири в новом образе для второго сезона. Кадры появились в официальном Twitter-аккаунте шоу.
На опубликованном кадре девушка постает в практичном наряде из брюк, рубашки и кожаного жилета. Также на запястьях Цири заметны кожаные браслеты, а в руке она держит деревянный меч.
Волосы героини собраны в небрежную косу, она стоит в боевой стойке вполоборота и напряженно смотрит в сторону.
She gave tearful goodbyes
on a most violent night.
Now this child of surprise
is preparing to fight. pic.twitter.com/qVP2wDCQXl
Поклонники шоу сделали вывод, что во втором сезоне Цири будет учиться бою на мечах, что частично раскрывает одну из деталей сюжета.
В комментарии к фото написано стихотворение. Предположительно, это могут быть строки новой песни сериала.
Накануне звезда Ведьмака снялся в образе Геральта со второго сезона. Также Корреспондент писал о том, что Джеймс Кэмерон сообщил о завершении съемок Аватара 2.