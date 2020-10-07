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7 октября 20, 11:40
В сети показали новый образ главной героини "Ведьмака"
Ведьмак
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На опубликованных кадрах поклонники заметили небольшой спойлер к сюжету второго сезона сериала.

В сети появились первые изображения одной из главных героинь сериала Ведьмак Цири в новом образе для второго сезона. Кадры появились в официальном Twitter-аккаунте шоу.

На опубликованном кадре девушка постает в практичном наряде из брюк, рубашки и кожаного жилета. Также на запястьях Цири заметны кожаные браслеты, а в руке она держит деревянный меч.

Волосы героини собраны в небрежную косу, она стоит в боевой стойке вполоборота и напряженно смотрит в сторону.



She gave tearful goodbyes
on a most violent night.
Now this child of surprise
is preparing to fight. pic.twitter.com/qVP2wDCQXl

— The Witcher (@witchernetflix) October 6, 2020

Поклонники шоу сделали вывод, что во втором сезоне Цири будет учиться бою на мечах, что частично раскрывает одну из деталей сюжета.

В комментарии к фото написано стихотворение. Предположительно, это могут быть строки новой песни сериала.

Накануне звезда Ведьмака снялся в образе Геральта со второго сезона. Также Корреспондент писал о том, что Джеймс Кэмерон сообщил о завершении съемок Аватара 2.
Korrespondent
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