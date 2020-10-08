В Disney показали plus-size Золушку

В сети показали новый облик Золушки размера plus-size. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Дочернее предприятие студии Disney - издательство Disney Publishing презентовало иллюстрацию к книге под названием Если туфелька подойдет. Автором современной истории о Золушке стала Джули Мерфи.

Главная героиня истории - молодая девушка по имени Синди. Она работает продюсером популярного реалити-шоу вместе со своей мачехой. В результате девушка становится единственной plus-size участницей реалити-конкурса, вдохновив женщин со всего мира.

В издании сообщили, что всего будет три книги о принцессах Disney в современном мире. Первой выйдет история бодипозитивнои Золушки. Релиз книги ожидается в 2021 году.





Ранее сообщалось, что тучная девушка снялась в белье и стала моделью. Также Корреспондент писал о том, что были представлены новые правила Оскара, регламентирующие участие меньшинств.



