Первый трейлер пятого сезона сериала «Пространство»

Авторы телеадаптации одноименной книжной серии Даниэля Абрахама и Тая Френка, писавших под псевдонимом Джеймс Кори, опубликовали первый ролик с кадрами из грядущего пятого сезона.





К своим ролям в продолжении вернутся Стивен Стрейт (Джеймс «Джим» Холден), Доминик Типпер (Наоми Нагата), Кэс Анвар (Алекс Камаль), Уэс Чэтэм (Эймос Бартон), Шохре Агдашлу (Крисьен Авасарала), Фрэнки Адамс (Роберта «Бобби» Дрейпер) и другие.

Пятый сезон «Пространства» основан на пятом романе книжного цикла — «Игры Немезиды». По сюжету, команда космического корабля «Росинант» разделяется и каждый идет своим путем. Эймос возвращается на Землю, а Наоми оправляется на поиски сына. Одна из ключевых сюжетных линий пятого сезона как раз сосредоточится вокруг адмирала Свободного флота и глава радикальной ветви Альянса Внешних Планет Марко Инароса и их сына с Наоми Нагата Филипа Инароса. В то же время Джеймс Холден пытается найти собственный путь пока структуры власти в старой Солнечной системе рушатся, а террористические атаки, которые ранее считались невозможными, становятся главной угрозой.

16 декабря в Amazon Prime Video выйдут первые три новых эпизода, а остальные серии продолжения будут выходить по одной каждую неделю (по средам).





- Первый эпизод шоу был показан онлайн на сайте Syfy 23 ноября 2015 года, премьера первого сезона из 10 серий состоялась 14 декабря 2015 года. 1 февраля 2017 года стартовал второй сезон из 13 серий. Премьера третьего сезона состоялась на Syfy 11 апреля 2018 года, а заключительный 13-й эпизод вышел 5 июля. Четвертый сезон вышел на Amazon Prime Video 13 декабря 2019 года (все 10 серий сезона вышли одновременно).





- Amazon выкупил The Expanse / «Пространство» у SyFy после того, как руководство американского телеканала внезапно объявило о закрытии проекта на третьем сезоне из-за низких рейтингов.





- Рейтинг четвертого сезона «Пространство» на Rotten Tomatoes составляет 100% (критики) и 94% (зрители) соответственно.