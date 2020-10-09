Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.13
USD
28.22
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
9 октября 20, 09:21
Первый трейлер пятого сезона сериала «Пространство»
Пространство
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
The Expanse / «Пространство» — рейтинговый и заслуженно завоевавший большое признание научно-фантастический сериал — вернется на Amazon Prime Video 16 декабря.

 Авторы телеадаптации одноименной книжной серии Даниэля Абрахама и Тая Френка, писавших под псевдонимом Джеймс Кори, опубликовали первый ролик с кадрами из грядущего пятого сезона.


К своим ролям в продолжении вернутся Стивен Стрейт (Джеймс «Джим» Холден), Доминик Типпер (Наоми Нагата), Кэс Анвар (Алекс Камаль), Уэс Чэтэм (Эймос Бартон), Шохре Агдашлу (Крисьен Авасарала), Фрэнки Адамс (Роберта «Бобби» Дрейпер) и другие.

Пятый сезон «Пространства» основан на пятом романе книжного цикла — «Игры Немезиды». По сюжету, команда космического корабля «Росинант» разделяется и каждый идет своим путем. Эймос возвращается на Землю, а Наоми оправляется на поиски сына. Одна из ключевых сюжетных линий пятого сезона как раз сосредоточится вокруг адмирала Свободного флота и глава радикальной ветви Альянса Внешних Планет Марко Инароса и их сына с Наоми Нагата Филипа Инароса. В то же время Джеймс Холден пытается найти собственный путь пока структуры власти в старой Солнечной системе рушатся, а террористические атаки, которые ранее считались невозможными, становятся главной угрозой.

16 декабря в Amazon Prime Video выйдут первые три новых эпизода, а остальные серии продолжения будут выходить по одной каждую неделю (по средам).

- Сериал The Expanse основан на одноименной серии книг Даниэля Абрахама и Тая Френка, писавших под псевдонимом Джеймс Кори.

- Первый эпизод шоу был показан онлайн на сайте Syfy 23 ноября 2015 года, премьера первого сезона из 10 серий состоялась 14 декабря 2015 года. 1 февраля 2017 года стартовал второй сезон из 13 серий. Премьера третьего сезона состоялась на Syfy 11 апреля 2018 года, а заключительный 13-й эпизод вышел 5 июля. Четвертый сезон вышел на Amazon Prime Video 13 декабря 2019 года (все 10 серий сезона вышли одновременно).

- Amazon выкупил The Expanse / «Пространство» у SyFy после того, как руководство американского телеканала внезапно объявило о закрытии проекта на третьем сезоне из-за низких рейтингов.

- Рейтинг четвертого сезона «Пространство» на Rotten Tomatoes составляет 100% (критики) и 94% (зрители) соответственно.
ITC.ua
Ещё по теме:
Внучка Элвиса Пресли исполнит главную роль в сериале
Amazon собирается продолжить сериал по "Властелину колец"
Amazon купил фильм про жизнь Рианны за 25 млн долларов
Режиссеры "Мстителей" снимут новый сериал для Amazon
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Disney показали plus-size Золушку
Лента новостей