Первый трейлер пятого сезона сериала «Пространство»

Авторы телеадаптации одноименной книжной серии Даниэля Абрахама и Тая Френка, писавших под псевдонимом Джеймс Кори, опубликовали первый ролик с кадрами из грядущего пятого сезона.
К своим ролям в продолжении вернутся Стивен Стрейт (Джеймс «Джим» Холден), Доминик Типпер (Наоми Нагата), Кэс Анвар (Алекс Камаль), Уэс Чэтэм (Эймос Бартон), Шохре Агдашлу (Крисьен Авасарала), Фрэнки Адамс (Роберта «Бобби» Дрейпер) и другие.
Пятый сезон «Пространства» основан на пятом романе книжного цикла — «Игры Немезиды». По сюжету, команда космического корабля «Росинант» разделяется и каждый идет своим путем. Эймос возвращается на Землю, а Наоми оправляется на поиски сына. Одна из ключевых сюжетных линий пятого сезона как раз сосредоточится вокруг адмирала Свободного флота и глава радикальной ветви Альянса Внешних Планет Марко Инароса и их сына с Наоми Нагата Филипа Инароса. В то же время Джеймс Холден пытается найти собственный путь пока структуры власти в старой Солнечной системе рушатся, а террористические атаки, которые ранее считались невозможными, становятся главной угрозой.
16 декабря в Amazon Prime Video выйдут первые три новых эпизода, а остальные серии продолжения будут выходить по одной каждую неделю (по средам).- Сериал The Expanse основан на одноименной серии книг Даниэля Абрахама и Тая Френка, писавших под псевдонимом Джеймс Кори.