Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
28.28
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
12 октября 20, 10:23
Умерла актриса из "бондианы"
Маргарет Нолан
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Известная актриса, художник скончалась на 77 году жизни. Она стала моделью для образа "золотой девушки" в заставке боевика о британском шпионе Джеймсе Бонде. .

Британская актриса Маргарет Нолан, известная по роли в фильме о суперагенте Джеймсе Бонде - Голдфингер, скончалась. Звезде было 76 лет. О ее смерти в Twitter написал режиссер Эдгар Райт.

"Мой печальный долг - сообщить, что умерла актриса и художник, великолепная Маргарет Нолан", - сообщил в соцсети Райт.

Сын знаменитости Оскар Дикс подтвердил изданию The Mirror смерть матери. По его словам, ее не стало еще 5 октября.

Свою карьеру Маргарет Нолан начала в 1960-х годах. Она работала моделью. Также под псевдонимом Вики Кеннеди снималась в откровенных фотосессиях.

Актриса известна по небольшой роли в фильме про агента 007, где она сыграла массажистку. Нолан стала также моделью для образа "золотой девушки" из заставки боевика.
Кликните по изображению для просмотра
Korrespondent
Ещё по теме:
В мае покажут Паразитов, Гуцулку Ксеню и концерт Евровидения
Умер актер из сериала "Клиника"
"Оскар-2021" могут перенести из-за COVID-19
Названа дата выхода нового "Джеймса Бонда"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей