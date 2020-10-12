Умерла актриса из "бондианы"

Британская актриса Маргарет Нолан, известная по роли в фильме о суперагенте Джеймсе Бонде - Голдфингер, скончалась. Звезде было 76 лет. О ее смерти в Twitter написал режиссер Эдгар Райт.

"Мой печальный долг - сообщить, что умерла актриса и художник, великолепная Маргарет Нолан", - сообщил в соцсети Райт.

Сын знаменитости Оскар Дикс подтвердил изданию The Mirror смерть матери. По его словам, ее не стало еще 5 октября.

Свою карьеру Маргарет Нолан начала в 1960-х годах. Она работала моделью. Также под псевдонимом Вики Кеннеди снималась в откровенных фотосессиях.

Актриса известна по небольшой роли в фильме про агента 007, где она сыграла массажистку. Нолан стала также моделью для образа "золотой девушки" из заставки боевика.