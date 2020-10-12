Трейлер фильма "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес" (Видео)

Анджелина Джоли снялась в новом приквеле кинокартин "Питер Пэн" и "Алиса в Стране чудес". Создатели попробовали объединить в одном сюжете сказочные истории известных британских писателей Льюиса Кэрролла и Барри Джеймса.

Голливудская актриса сыграла одну из главных ролей, а именно - маму главных героев. Также в фильме снялись Кейра Чанса, Джордан Нэш, Дэвид Ойелоуо и Майкл Кейн.

Режиссеров ленты стала американская актриса, сценарист и продюсер Бренда Чепмен.

Согласно сюжету, прежде чем Алиса попала в Страну Чудес, а Питер стал Пэном, они были братом и сестрой. Их приключения начинаются с помощью силы воображения, которое они унаследовали от своей матери. С какими бы испытаниями ни сталкивалась их семья, главные герои смогут справиться с любимы горестями. Нужно только мечтать!





Сказка успела стартовать до пандемии - она была показана 24 января на кинофестивале Санденс. В мировой прокат картина "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес" должна выйти 13 ноября этого года.





Как ранее сообщалось, недавно в одном из интервью 45-летняя американская актриса и кинорежиссер Анджелина Джоли призналась, что только ее собственные дети знают, какая она на самом деле в обычной жизни.