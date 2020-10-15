Что смотреть в кино на этой неделе? ВИДЕО

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Текущий рейтинг 0 /5 ( 0 голосов ) С 15 октября в кинотеатрах - психологическая канадско-британская драма о завышенных требованиях, лихой приключенческий фильм о казаках и турках, драма о последних годах знаменитого мафиози и боевик с Жаном Рено. Гнездо / The Nest Сюжет. Рори О'Хара (Джуд Лоу) – успешный бизнесмен, у него есть роскошный особняк в американском пригороде, красавица жена Эллисон (Кэрри Кун). Но Рори этого мало, он хочет покорить свою родину – Англию. Он уговаривает жену и детей переехать в Старый свет, где арендует помпезный старинный дом, покупает дорогую машину, даже обустраивает конюшню, чтобы жена не скучала. Рори возвращается на свою старую фирму, где добился первых успехов, но теперь у него куда более грандиозные планы. Вот только Англия так просто не дается новоявленному нуворишу, его амбиции растут куда быстрее, чем их банковский счет. Приходится лгать и предавать, чтобы по-прежнему выглядеть успешным. И некогда прочная семья начинает превращаться в чужих людей. Впечатления. На психологическую драму режиссера и сценариста Шона Дуркина (автора психологического триллера "Марта, Марси Мэй, Марлен") сходить стоит уже ради того, чтобы польстить самолюбию – фильм ведь не какой-то комикс, а настоящее драматическое искусство для интеллектуалов и любителей качественной актерской игры. Даже сюжет развивается не в современном мире, а уже винтажных для нас 80-х годах прошлого века – эпоха Тэтчер и Рейгана – время, когда акулы капитализма понемногу начинали уже сдавать позиции. "Гнездо" не фильм ужасов, но многое в нем показано в стилистике хорроров: и гнетущая атмосфера, и внутренний накал страстей, который медленно убивает и разрушает счастливую семью, невероятная напряженность в мелких деталях и даже особняк выглядит так, словно живое существо, высасывающее из тебя душу. И главный вопрос, на который еще предстоит ответить: есть ли надежда для Рори и Эллисон или тщеславие важнее всего? Ролевые игры. Главное, ради чего стоит посмотреть фильм в кинотеатрах: актерская игра. Джуд Лоу ("Молодой папа"), перевоплотившийся в одержимого желанием казаться преуспевающим и из-за этого утратившего здравый смысл дельца. Куда менее известная Кэрри Кун ("Исчезнувшая", "Фарго") составляет Лоу достойную пару, сыграв нервно и технически безупречно главную героиню. Актерам-детям тоже пришлось потрудиться: тут и подростковый бунт со стороны дочери от первого брака Эллисон (Уна Рош – "Удивительная миссис Мейзел"), и то, как замыкается в себе нежный и чувствительный маленький сын четы О'Хара Бен (Чарли Шотвелл). Длительность: 1:47 мин.

Крепость Хаджибей/ Фортеця Хаджибей Сюжет. Конец XVIII века, в самом разгаре русско-турецкая война. На стороне османов выступают и задунайские казаки. К ним в руки попадает важная военная информация, и атаман должен передать ее в Стамбул лично султану. Помочь в этом деле может комендант турецкой крепости Хаджибей – Ахмет-паша. Атаман передает письмо казаку Андрею и отправляет его в крепость. Но русские войска захватывают крепость, а Ахмета-пашу бросают в темницу. Чудом удается избежать плена его дочери Фатиме. Тем временем в порт Хаджибей прибывает грузинский путешественник Йорам, который хочет вырастить на землях северного Причерноморья уникальный виноград. А еще у него с собой есть необычный талисман - кубок, принадлежавший самому Д'Артаньяну. С русскими военными у Йорама тоже не задалось, и он охотно берется помочь Андрею и Фатиме в освобождении отца девушки. Тем более что у него свой интерес – отца его возлюбленной украинки тоже бросили в эту же темницу. Молодые люди начинают разрабатывать план. Главные герои "Крепости Хаджибей" (слева направо) Катря, Йорам, Андрей, Фатима.

Фото: Страница фильма в Фейсбук Главные герои "Крепости Хаджибей" (слева направо) Катря, Йорам, Андрей, Фатима.Фото: Страница фильма в Фейсбук Впечатления. Вот чего Украине очень не хватает, так это собственного исторического приключенческого кино в духе "Д'Артаньяна и трех мушкетеров" (кстати, тоже снимавшегося на Одесской киностудии) – чтобы костюмы красивые, скачки на лошадях, фехтование, погони, дуэли, благородная миссия, ну и любовь, конечно. Качественно снятый фильм может сразу убить трех зайцев: развлечь зрителя, заинтересовать историей родного края и повысить чувство патриотизма. "Фортеця Хаджибей" убивает еще и четвертого – знакомит с Украиной иностранного зрителя. Как рассказывал режиссер Константин Коновалов, зарубежный прокат – большая редкость для нас, но благодаря совместному производству с Турцией и Грузией картину представят довольно широко. Сюжет, шикарные костюмы, красивейшая локация съемок (в роли крепости Хаджибей Аккерманская крепость, на берегу Черного моря, на реке Дунай) плюс все атрибуты приключенческого кино – стрельба, взрывы, погони, драки, всевозможные трюки, в том числе и конные - соблюдены. Интересно ли получилось? Увидим уже в этот четверг. Ролевые игры. Фатима - Дерен Талу, турецко-американская модель. По словам создателей картины, на роль Фатимы искали актрису, которая бы воплощала аристократизм, красоту, была бы сильной и нежной одновременно. Дерен по характеру оказалась такой же отважной, как и ее героиня: не побоялась - к слову, для своей дебютной роли в кино – переехать в чужую страну, учить украинский, ездить верхом и фехтовать. Андрей – Александр Соколов, актер Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу, играл в сериалах "Сага", "Ментовские войны", "Выше только любовь" и др. Йорам – Ираклий Маруашвили, был полуфиналистом шоу "Україна має талант", "Хочу до Меладзе". Также Ираклий с отличием окончил курсы по основам рукопашного боя – наверняка эти умения очень пригодились ему на съемках. Катря, возлюбленная Йорама, – Екатерина Шевченко, снималась в сериале "Преподы", фильмах "Артефакт" и "Реалити". Ахмет-паша – турецкий актер Юрдаер Окур. Также в ролях: Александр Половец, Георгий Делиев, Олег Симоненко, Длительность: 1:35

Капоне /Capone Сюжет. Самый известный мафиози Америки, да и мира, – уже совсем не тот грозный гангстер и ловкий мошенник. Ему уже 47, он около 10 лет отсидел в тюрьме, откуда вышел по состоянию здоровья – у Аль Капоне деменция и психическое заболевание вследствие нейросифилиса. Несмотря на это, ФБР продолжает пристально следить за теряющим память и разум мафиози, надеясь узнать, куда же Аль Капоне спрятал 10 миллионов долларов. Вот только проблема в том, что Капоне и сам не помнит, где тайник. И вряд ли вспомнит в своем состоянии, к тому же без устали терзаемый демонами прошлого. Том Харди мастерски сыграл потерявшего память и практически потерявшего рассудок Аль Капоне.

Фото: Кадр из фильма Том Харди мастерски сыграл потерявшего память и практически потерявшего рассудок Аль Капоне.Фото: Кадр из фильма Впечатление. Вот бывает же так: и тема хорошая, и актеры прекрасные, а сложили все вместе - почему-то смотреть скучно. Возможно, сказалась депрессия режиссера Джоша Транка. После того как снятый им фильм "Фантастическая четверка" провалился в прокате (и получил "Золотую малину" как худший режиссер), он, похоже, стал обвинять в этом весь мир. Злоба, тоска и безысходность отчетливо видна и в "Капоне" - гангстеру еще нет и 50, а он уже выглядит, как столетняя развалина. Разбросанные везде памперсы, постоянная струйка слюны изо рта, бесконечные галлюцинации – уже и зрителю становится непонятно, где правда, а где вымысел. Смотреть на то, как просто на глазах разваливается человеческое тело и душа, – не самое захватывающее зрелище. Впрочем, Джош Транк лишь старался следовать реальным событиям. И если для вас Аль Капоне настоящая легенда – добро пожаловать в кино, которое ее разрушит. Покажет мерзкий, жалкий и убогий конец мафиози – словно насмешка мироздания и назидание тем, кто захочет подражать бандитам. Ролевые игры. Заслуживает внимание фильм в основном благодаря игре Тома Харди ("Начало", "Дюнкерк", "Выживший"), который одинаково мастерски играет в совершенно разноплановых ролях (к слову, его уже видят новым Джеймсом Бондом). Звезда "Твин Пикса" и "Секса в большом городе" Кайл МакЛоклен – играет врача Капоне, тщетно пытаясь вытянуть из безумца информацию о деньгах. Мэтту Дилону ("Дом, который построил Джек", "Сосны") досталась роль лучшего друга дряхлеющего гангстера. Жену Капоне сыграла Линда Карделлини ("Зеленая миля", "Ирландец"). Длительность: 01:43

Малышка с характером/The Doorman Сюжет. Али (Руби Роуз) – некогда солдат спецподразделения. Но во время нападения террористов у девушки развился ПТСР, и ее, несмотря на весь опыт, демобилизуют. Устроиться на работу ей удалось швейцаром (консьержем) в богатом жилом комплексе – работа спокойная, именно то, что нужно после травмы. Но вскоре оказывается, что в одной из стен ЖК спрятаны бесценные картины, за которыми охотится банда во главе с Виктором Дюбуа (Жан Рено). Вооруженные преступники блокируют здание и собираются зачистить территорию и забрать картины. Но на пути у них становится хрупкая девушка-консьерж, которая, впрочем, не утратила спецназовских навыков. Очень необычная консьержка дает отпор целой банде.

Фото: кадр из фильма "Малышка с характером" Очень необычная консьержка дает отпор целой банде.Фото: кадр из фильма "Малышка с характером" Впечатления. Боевик, просто боевик. Пожалуй, исключительно для любителей жанра, а точнее, для тех, кто не хочет заморачиваться сложным сюжетом или вникать в психологические трудности героев, или наблюдать за актерской игрой. Что, конечно, удивительно, ведь режиссер картины Рюхэй Китамура – не самое последнее имя среди создателей пусть недорогих, но вполне оригинальных ужастиков (например, его "Полуночный экспресс" с Винни Джонсом и Брэдли Купером). А тут получился проходной боевик, кино на один раз (те, кто уже посмотрел, отмечают, что рукопашные схватки еще вполне реалистичны, а вот взрывы и стрельба – уже видна компьютерная графика). Из положительных моментов – события разворачиваются на территории комплекса, и это ограниченное пространство прибавляет фильму камерности и дает простор фантазии главной героини, как ловко устраивать разные западни для преступников. Не то чтобы мы категорически не рекомендовали этот фильм к просмотру, наоборот, чтобы отвлечься и проветрить голову в выходные, он очень даже подойдет. Просто не ожидайте от него слишком многого. Ролевые игры. Похоже, Жан Рено в последнее время не особо на волне и берется за любую работу. Так, довольно невысокий рейтинг был у совместно французско-украинской картины "Наследие: Застывшая кровь" или украинского же фэнтези "Полина и тайна киностудии". Не позволяет полностью раскрыть потенциал звезды "Леона-киллера". "Малышку…" сыграла Руби Роуз ("Оранжевый" – хит сезона). Длительность: 01:37

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