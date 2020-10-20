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19 октября 20, 22:41
Оксана Байрак жаловалась на украинский дубляж своего фильма
Оксана Байрак
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Кинематографистке не понравился вариант картины на украинском языке.

Режиссер Оксана Байрак в  сторис Instagram возмутилась качеством украинского дубляжа ее фильма "Позднее раскаяние", вышедшего на экраны в 2017 году. По словам кинематографиста, причастные к этому люди "знехтували чисту літературну українську мову".

- Сегодня я посмотрела "Позднее раскаяние" на украинском языке. Это ужас. В такие минуты хочется сказать: "Геть усім націоналістам. Ви знехтували чисту літературну українську мову". Блистательный фильм "Позднее раскаяние" с блистательной актерской работой и работой режиссера, где я добивалась не просто каждого слова, а каждого дыхания от артистов. Композитор Валера Тишлер написал великолепные ноты. Этого ничего нет...все в мусорнике. Есть только "Я тебе кохаю, що це таке..." (громко говорит грозным голосом). Господи, ребят, если в таком безобразным ужасе заключается преданность языку, тогда вы просто выпускники вспомогательной школы. Поверьте мне, - сказала в обращении Байрак.

В 2016 году артистка также вступилась за фильм "Аврора", у которого есть формальный повод для запрета в Украине - участие в нем актера Дмитрия Харатьяна, попавшего в черный спискок Минкульта. Только вот с точки зрения угрозы национальной безопасности Украины этот фильм абсолютно невинен.

О чем фильм "Позднее раскаяние"

В основе сюжета фильма - история двух семей, дети которых полюбили друг друга. Оля – девушка из обеспеченной семьи, мать Кирилла – простая малярша. Молодых людей не смущает социальная разница, хотя родственники с обеих сторон заостряют на этом внимание. В свою очередь, Кирилл настроен убедить семью своей невесты, что искренне любит девушку. Он договаривается о встрече с будущей тещей, а спустя несколько часов милиция обнаруживает парня с окровавленным ножом в руках возле ее тела.

СПРАВКА

Закон о языковых квотах на тв был принят еще в 2017-м, а в октябре 2019 года после "адаптационного периода" вступил в полную силу. Согласно документу, на ТВ должно быть не менее 75% украиноязычных программ и фильмов с 07.00 до 22.00.

Фильмы и телепередачи, снятые до 1 августа 1991 года, могут не переозвучиваться на украинский язык. Но в этом случае обязательны иметь украинские субтитры.
kp.ua
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