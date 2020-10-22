Мультсериал «Спецагент Арчер» продлили на 12 сезон. Вилео

Рисованная шпионская комедия для взрослых продолжается. Кабельный канал FXX, показав 11 сезон мультсериала «Спецагент Арчер», продлил его еще на год.





Зрителям пока рано прощаться с порочным, но харизматичным шпионом Стерлингом Арчером, как сообщает издание Deadline. Руководство канала FXX, с 2009 года стабильно радующего фанатов ежегодным выпуском свежих серий комедийного мультипликационного шоу для взрослой аудитории «Спецагент Арчер», приняло решение продлить проект еще как минимум на один сезон. Стартовавший 16 сентября 11 сезон сериала показал отличные результаты: общие рейтинги взлетели на 32% по сравнению с предыдущим сезоном.



