Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.44
USD
28.28
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
22 октября 20, 12:37
Мультсериал «Спецагент Арчер» продлили на 12 сезон. Вилео
Спецагент Арчер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Шпион Стерлинг Арчер не собирается покидать своих фанатов.
Рисованная шпионская комедия для взрослых продолжается. Кабельный канал FXX, показав 11 сезон мультсериала «Спецагент Арчер», продлил его еще на год.

Зрителям пока рано прощаться с порочным, но харизматичным шпионом Стерлингом Арчером, как сообщает издание Deadline. Руководство канала FXX, с 2009 года стабильно радующего фанатов ежегодным выпуском свежих серий комедийного мультипликационного шоу для взрослой аудитории «Спецагент Арчер», приняло решение продлить проект еще как минимум на один сезон. Стартовавший 16 сентября 11 сезон сериала показал отличные результаты: общие рейтинги взлетели на 32% по сравнению с предыдущим сезоном.


Напомним, в новых эпизодах главный герой выходит из комы, а действие происходит в привычном сеттинге. Первоначально премьера нового сезона была запланирована на май этого года, но в связи с пандемией коронавируса релиз был отложен до осени.

Фото: Legion-Media
Ещё по теме:
Мультсериал "Симпсоны" признан одним из лучших в истории
Фильм "Стражи Галактики" превратят в мультсериал
"Симпсоны" предсказали имена нобелевских лауреатов
Почему перезапуск «Утиных историй» - это праздник
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Вышел трейлер фильма «Вся жизнь впереди» с Софи Лорен
noimageКрылатые фразы из любимых советских фильмов (ФОТО)
Лента новостей