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22 октября 20, 12:43
Вышел трейлер фильма «Вся жизнь впереди» с Софи Лорен
Вся жизнь впереди
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Легендарная актриса возвращается на экраны.
Стриминговый гигант Netflix сумел вернуть культовую актрису Софи Лорен в мир большого кино. После 10-летнего перерыва итальянская дива снова окажется на экранах, сыграв главную роль в драме «Вся жизнь впереди».

На YouTube-канале Netflix появился трейлер новой ленты режиссера Эдоардо Понти, в которой рассказана трогательная история взаимоотношений мадам Розы, пожилой еврейки, пережившей холокост, и ее воспитанника, арабского мальчика из неблагополучной семьи по имени Момо. В ролике показано, как совершенно непохожие и принявшие друг на друга враждебно герои постепенно сближаются. Под влиянием друг друга их жизнь начинает меняться.


«Одни встречи способны перевернуть всю жизнь. Другие – спасти ее», – говорится в описании трейлера на видеохостинге.

Фильм «Вся жизнь впереди» основан на одноименной книге Эмиля Ажара (псевдоним писателя Ромена Гари). Главные роли в драме исполнили Софи Лорен и Ибрагим Гуйе.

Премьера фильма на сервисе Netflix запланирована на 13 ноября.

Фото: Legion-Media
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