Вышел трейлер фильма «Вся жизнь впереди» с Софи Лорен

Стриминговый гигант Netflix сумел вернуть культовую актрису Софи Лорен в мир большого кино. После 10-летнего перерыва итальянская дива снова окажется на экранах, сыграв главную роль в драме «Вся жизнь впереди».





На YouTube-канале Netflix появился трейлер новой ленты режиссера Эдоардо Понти, в которой рассказана трогательная история взаимоотношений мадам Розы, пожилой еврейки, пережившей холокост, и ее воспитанника, арабского мальчика из неблагополучной семьи по имени Момо. В ролике показано, как совершенно непохожие и принявшие друг на друга враждебно герои постепенно сближаются. Под влиянием друг друга их жизнь начинает меняться.



