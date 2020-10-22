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22 октября 20, 12:43
Вышел трейлер фильма «Вся жизнь впереди» с Софи Лорен
Стриминговый гигант Netflix сумел вернуть культовую актрису Софи Лорен в мир большого кино. После 10-летнего перерыва итальянская дива снова окажется на экранах, сыграв главную роль в драме «Вся жизнь впереди».
На YouTube-канале Netflix появился трейлер новой ленты режиссера Эдоардо Понти, в которой рассказана трогательная история взаимоотношений мадам Розы, пожилой еврейки, пережившей холокост, и ее воспитанника, арабского мальчика из неблагополучной семьи по имени Момо. В ролике показано, как совершенно непохожие и принявшие друг на друга враждебно герои постепенно сближаются. Под влиянием друг друга их жизнь начинает меняться.
«Одни встречи способны перевернуть всю жизнь. Другие – спасти ее», – говорится в описании трейлера на видеохостинге.
Фильм «Вся жизнь впереди» основан на одноименной книге Эмиля Ажара (псевдоним писателя Ромена Гари). Главные роли в драме исполнили Софи Лорен и Ибрагим Гуйе.
Премьера фильма на сервисе Netflix запланирована на 13 ноября.
Фото: Legion-Media