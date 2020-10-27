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26 октября 20, 22:19
Джордж Клуни в первом тизере фильма "Полночное небо" (Видео)
Полночное небо
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Стриминговый сервис Netflix выпустил первый тизер научно-фантастического фильма "Полночное небо" с Джорджем Клуни в главной роли.

Netflix выпустил первый тизер научно-фантастической картины под названием "Полночное небо", снятый по роману "Доброе утро, "Полночь"" писательницы Лили Брукс-Далтон. Режиссером фильма стал голливудский актер Джордж Клуни, где он также исполнил главную роль.

В фильме, кроме звезды "Друзей Оушина", сыграли: Фелисити Джонс ("Как выйти замуж за миллиардера", "Вселенная Стивена Хокинга"), Кайл Чендлер ("День, когда Земля остановилась", "Годзилла 2: Король монстров"), Дэвид Ойелоуо ("Интерстеллар", "Опасный бизнес"), Демиан Бичир ("Чужой: Завет") и другие.

Лента ведет рассказ об исследователях, которые отправляются на спутник Юпитера, чтобы проверить, действительно ли он пригоден для жизни, но когда возвращаются на Землю, обнаруживают, что ее уничтожила загадочная всемирная катастрофа.
telegraf.com.ua
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