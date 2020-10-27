Фильм на Хэллоуин посоветовал Квентин Тарантино

Американский режиссер, сценарист, продюсер Квентин Тарантино порекомендовал подходящий на праздник Хэллоуин фильм. По мнению звезды, стоит включить хоррор 1974 года Дьявол отсчитал пять, пишет Entertainment Weekly.

Лента рассказывает о пятерых детях, которые сбегают из психиатрической клиники и начинают убивать взрослых.

"Лейф Гаррет - лидер этих детей-убийц. И Лейф Гаррет великолепно сыграл свою роль. Фильм потрясающий, довольно безумный, но это и делает его отличным", - объяснил свой выбор 57-летний Тарантино.

По его словам, об этой картине он не слышал уже давно. Раньше ее показывали автокинотеатрах. Режиссер назвал ужастик "крышесносным".

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До этого стало известно, что Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия.

Как сообщалось ранее, Тарантино вручили Золотой глобус за лучший сценарий.

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