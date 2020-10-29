10 лучших фильмов про Хэллоуин для всей семьи

Один из самых красочных осенних праздников, который на самом деле восходит к традициям ирландских и шотландских кельтов, является чуть ли главным символом осени в США и европейских стран. Яркие оранжевые тыквы, восковые свечи и винтажные фонари повсеместно украшают улицы и рестораны городов, а тематические вечеринки гремят с конца октября по середину ноября. Секрет популярности праздника в его особой мистической и волшебной атмосфере, которая разыгрывается на фоне роскошных осенних пейзажей. Уютные вечера, наполненные ароматами глинтвейна, тыквенных маффинов и яблок в карамели, будут идеально дополнены тематическими кинолентами, которые стоит посмотреть всей семьей. ELLE собрал 10 лучших фильмов для детей и взрослых, которые понравятся всем.





1. ДЖУМАНДЖИ (1995)

Культовый фильм оскароносного режиссера Джо Джонстона («Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега») станет идеальным фоном для вечера Хэллоуина. Лента рассказывает о таинственной настольной игре «Джуманджи», которая была создана еще в Средневековье. Спустя несколько веков сын хозяина обувной фабрики находит старинную игру, которая полностью переворачивает его жизнь. По сюжету фильма Алан попадает на 25 лет в джунгли, откуда возвращается благодаря тому, что у «Джуманджи» находятся новые игроки. Кинолента понравится как взрослым, так и детям — картина имеет не только высокие рейтинги кинокритиков, но и миллионы поклонников по всему миру.













2. ДРУГИЕ (2001)

Эстетика таинственного особняка, окруженного туманными пейзажами французской Нормандии, окунает зрителей в волнительное «хэллоуинское» состояние. В центре сюжета киноленты талантливого визуала Алехандро Аменабара — семья, проживающая в мистической усадьбе: двое детей и их мать Грейс. В процессе фильма главные герои начинают испытывать ощущение, что в их доме завелись привидения, что в итоге приводит к новым ошеломляющим открытиям. Картина стала лауреатом множества премий, а Николь Кидман — обладательницей «Золотого глобуса».













3. КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШМАРОВ

Удивительная атмосфера потустороннего мира не отпускает зрителей с первых минут просмотра кукольного анимационного мультфильма. Главная героиня Коралина переезжает с родителями в старинный городок Ашлэнд, где находит потайную дверь параллельный мир, в котором у всех обитателей вместо глаз пуговицы. Критики отмечают, что в ленте есть множество отсылок к древним символам темных сил и вечной борьбы добра со злом. Красивая, временами пугающая и поучающая картина раскрывает идею слепой погони за чудесами и волшебством, которые часто отрывают от реальности. Стоит отметить, что лента была номинирована на «Оскар», а также занимает 3-е место в списке самых кассовых кукольных мультфильмов.













4. БИТЛДЖУС (1988)

Легендарный фильм Тима Бертона 1988 года, ставший лауреатом «Оскара» в номинации за лучший грим, стоит действительно посмотреть каждому. Во-первых, сама кинолента является классикой мистического кино, а во-вторых, дарит непередаваемое настроение Хэллоуина. История фильма рассказывает про семью, которая купила дом с привидениями и, чтобы изгнать их, вызывает специалиста по экзорцизму Битлджуса.













5. КОШМАР ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ (1993)

Сценарий мультипликационного фильма был задуман Тимом Бертоном еще во время его работы аниматором на студии Disney и пошел в разработку после его первой короткометражки «Винсент». Стоит сказать, что «Кошмар перед Рождеством» был дважды номинирован на «Оскар» и занимает 11-е место в списке самых кассовых кукольных мультфильмов. В центре анимационного проекта — история жителя городка Хэллоуина по имени Джек, которому надоел праздник; он случайно забредает в город Рождества, где буквально влюбляется в этот праздник. Помимо мрачноватой и гениальной по исполнению картинки, зрителей ждут поучительный сюжет, отличный саундтрек и настоящее хэллоуинское настроение.













6. ФОКУС-ПОКУС (1993)

Американский комедийный фильм ужасов с Сарой Джессикой Паркер, Бетт Мидлер и Кэти Наджими — идеальный фон для ужина в честь Хэллоуина. Наполненная черным юмором, а также излюбленными элементами классического ужастика (черный кот, старый особняк и крючконосые ведьмы), кинолента окунет в приятную мистическую атмосферу праздника и магии. К слову, после съемок в киноленте актриса Сара Джессика Паркер начала изучать свою родословную и узнала, что ее прапрабабушка проживала в городе Салем и была признана ведьмой, но чудом избежала сожжения на костре.













7. МУМИЯ (1999)

Действие фильма разворачивается в 20-е годы, когда группа американцев путешествовала по Египту в поисках древних сокровищ. Главный герой Рик О’Коннелл влюбляется в библиотекаря Эвилин, которая помогает ему расшифровать древнюю карту и указывает путь до древнеегипетского города мертвых. Во время раскопок группа американцев находит мумию, которая с помощью магии оживает и начинает пожирать археологов один за другим. Добавим, что, помимо захватывающей картинки в стиле вестерн, отличного приключенческого сюжета и искрометного юмора, лента стала номинантом на премию «Оскар» за звукорежиссуру.













8. СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ (2017)

Комедийный ужастик, ставший помесью «Дня сурка», «Крика» и комедий 80-х, рассказывает историю девушки, которая в день своего рождения погибает от рук маньяка, но на следующий день вновь проживает те же самые события, попадая таким образом в петлю времени. Отметим, что в фильме каждая эпизодическая роль напоминает про главный вопрос сюжета — «Кто же убийца?» — что, несомненно, является блестящей работой сценаристов проекта. Критики отмечают, что фильм снят действительно красиво, ведь режиссером картины выступил клипмейкер Кристофер Лэндон, снявший такие хиты, как «Кровь и шоколад», а также «Паранормальное явление 2».













9. КАСПЕР (1995)

Фильм рассказывает о маленьком дружелюбном привидении, которое, в отличие от своих собратьев, не хочет портить людям жизнь и начинает дружить с девочкой-подростком Кэт. Папа Кэт — специалист по паранормальным явлениям — изобретает средство, способное превратить привидение на несколько часов в человека, и Каспер получает возможность один час провести с Кэт на школьном балу. Помимо трогательного сюжета в классических хэллоуинских декорациях, фильм раскрывает ценности дружбы, любви и нравственности.













10. ХЭЛЛОУИНТАУН (1998)

Семейный фильм в лучших традициях кинолент 90-х описывает историю девочки по имени Марни, которая под руководством бабушки готовится перенять магические навыки именно в канун Хэллоуина. По ходу действия Марни попадает в таинственный город Хэллоуинтаун, который должна спасти от наступающего зла. Добрый сюжет раскрывает истинные ценности дружбы, семьи, а также умения быть собой при любых жизненных ситуациях.











