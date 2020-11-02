Дэйв Батиста сыграет инопланетного охотника за головами

Постановщиком назначен Брэд Пейтон, создатель таких лент, как "Разлом Сан-Андреас" и "Рэмпейдж".





Действие будет происходить в маленьком городке, на окраине которого приземляется инопланетный корабль, перевозящий самых опасных преступников вселенной. В центре сюжета окажется сын местного шерифа, который объединяет усилия с межгалактическим охотником за головами (Батиста), чтобы выследить злоумышленников и не дать им захватить мир.





Ожидается, что съемки стартуют уже в первой половине 2021 года, полный актерский состав будет объявлен дополнительно. Финансировать проект собрались AGC Studios и CAA Media Finance, уже в ближайшем будущем партнеры предложат его потенциальным покупателям, среди которых могут оказаться как прокатчики, так и потоковые сервисы.





Напомним, что все поклонники таланта и выдающихся физических данных Дэйва Батисты смогут оценить его новую работу в 2021 году, когда зрителям будет представлена экранизация фантастического романа "Дюна", которой занимался режиссер Дени Вильнев.



