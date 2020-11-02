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Кино
Новости кино
2 ноября 20, 12:23
Патрик Уилсон снимет пятую часть фильма "Астрал"
Патрик Уилсон
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Студия Blumhouse запустила в производство очередное продолжение фильма "Астрал".
Как сообщает Deadline, режиссером пятой части выступит звезда двух первых фильмов Патрик Уилсон, также известный по роли Эда Уоррена из франшизы "Заклятие". Это будет его дебют в качестве постановщика.

В центре сюжета "Астрала 5" вновь окажется семья Ламберт, о которой шла речь в первых двух картинах. Патрик Уилсон не только выступит режиссером, но и вернется к своей роли отца семейства. К нему присоединится Тай Симпкинс.

Сюжет пока держится в секрете. Премьера продолжения запланирована на 2022 год.

Напомним, что "Астрал" вышел в 2010 году и собрал много положительных отзывов. Последняя на данный момент часть вышла в 2018 году. Зрители низко оценили ее, однако сборы картины составили 167 млн по миру, что является рекордной суммой среди всех частей.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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