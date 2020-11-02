Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.32
USD
28.61
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
2 ноября 20, 12:29
Марго Робби в дублированном трейлере фильма "Страна грез"
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В сети появился дублированный трейлер предстоящей американской драмы под названием "Страна Грез" (Dreamland).
В фильме рассказывается о молодом парне, который хочет поймать грабительницу банка и спасти этим семейную ферму.

В фильме сыграли Марго Робби ("Волк с Уолл-стрит", "Отряд самоубийц", "Однажды в… Голливуде", "Хищные птицы"), Трэвис Фиммел ("Варкрафт", сериал "Воспитанные волками"), Гаррет Хедлунд ("Трон: Наследие", "На дороге"), Керри Кондон ("Логово Монстра"), Финн Коул (сериал "Острые козырьки") и другие.

Режиссером картины стал Майлз Джорис-Пейрафит.


Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Невероятное перевоплощение Марго Робби в триллере "Терминал"
Трейлер фильма "Конечная" с Марго Робби в главной роли
Марго Робби снимется в новом фильме Тарантино
Марго Робби расскрыла подробности спин-оффа о Харли Квинн
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Джордж Клуни в первом тизере нового фантастического фильма
noimageПатрик Уилсон снимет пятую часть фильма "Астрал"
noimageДэйв Батиста сыграет инопланетного охотника за головами
Лента новостей