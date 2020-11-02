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2 ноября 20, 12:29
Марго Робби в дублированном трейлере фильма "Страна грез"
В фильме рассказывается о молодом парне, который хочет поймать грабительницу банка и спасти этим семейную ферму.
В фильме сыграли Марго Робби ("Волк с Уолл-стрит", "Отряд самоубийц", "Однажды в… Голливуде", "Хищные птицы"), Трэвис Фиммел ("Варкрафт", сериал "Воспитанные волками"), Гаррет Хедлунд ("Трон: Наследие", "На дороге"), Керри Кондон ("Логово Монстра"), Финн Коул (сериал "Острые козырьки") и другие.
Режиссером картины стал Майлз Джорис-Пейрафит.
Источник: https://telegraf.com.ua/