Марго Робби в дублированном трейлере фильма "Страна грез"

В фильме рассказывается о молодом парне, который хочет поймать грабительницу банка и спасти этим семейную ферму.





В фильме сыграли Марго Робби ("Волк с Уолл-стрит", "Отряд самоубийц", "Однажды в… Голливуде", "Хищные птицы"), Трэвис Фиммел ("Варкрафт", сериал "Воспитанные волками"), Гаррет Хедлунд ("Трон: Наследие", "На дороге"), Керри Кондон ("Логово Монстра"), Финн Коул (сериал "Острые козырьки") и другие.





Режиссером картины стал Майлз Джорис-Пейрафит.



