Джордж Клуни в первом тизере нового фантастического фильма

Режиссером фильма стал голливудский актер Джордж Клуни, где он также исполнил главную роль.





В фильме, кроме звезды "Друзей Оушина", сыграли: Фелисити Джонс ("Как выйти замуж за миллиардера", "Вселенная Стивена Хокинга"), Кайл Чендлер ("День, когда Земля остановилась", "Годзилла 2: Король монстров"), Дэвид Ойелоуо ("Интерстеллар", "Опасный бизнес"), Демиан Бичир ("Чужой: Завет") и другие.





Лента ведет рассказ об исследователях, которые отправляются на спутник Юпитера, чтобы проверить, действительно ли он пригоден для жизни, но когда возвращаются на Землю, обнаруживают, что ее уничтожила загадочная всемирная катастрофа.



