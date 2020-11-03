Появился драматичный трейлер сериала "Корона" (ВИДЕО)

На кадрах нам показывают ожесточенное противостояние Маргарет Тэтчер и Елизаветы II.





"По мере того, как 1970-е подходят к концу, королева Елизавета (Оливия Колман) и ее семья озабочены тем, чтобы сохранить преемственность, найдя подходящую невесту для принца Чарльза (Джош О'Коннор), который в свои 30 лет все еще не женат. Нация начинает ощущать влияние политики разногласий, введенной первой женщиной-премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон). Между ней и королевой возникает напряженность, которая только усиливается, поскольку Тэтчер ведет страну в Фолклендскую войну, порождая конфликт внутри Содружества. В то время как роман Чарльза с молодой леди Дианой Спенсер (Эмма Коррин) представляет собой столь необходимую сказку, объединяющую британский народ, за закрытыми дверями королевская семья становится все более разделенной", - говорится к описанию трейлера.





Новые серии 4 сезона сериала "Корона" выйдут 15 ноября.



